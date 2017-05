Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-10 / 12:12 _McDonald's Deutschland erweitert die Präsenz seines Lieferservices und nimmt ab sofort Lieferheld.de als Bestellplattform mit auf. Die Auslieferung von Big Mac & Co. übernimmt hierbei weiterhin der nationale Lieferpartner foodora - unabhängig davon, auf welcher Plattform der Gast bestellt. Zusätzlich wird das Liefergebiet kontinuierlich ausgeweitet._ Mit der Einführung des Lieferservices ist McDonald's Deutschland einem großen Gästewunsch nachgekommen. Wenn sie sich im Liefergebiet befinden, bekommen McDonald's Fans ihre Burger dorthin gebracht, wo sie gerade sind. Bestellen können sie zusätzlich zu www.foodora.de [1] auch über www.lieferheld.de [2] sowie über die entsprechenden Apps. Die Auslieferung des Essens übernimmt dabei unabhängig der gewählten Bestellplattform weiterhin foodora. Ob man in den Genuss einer Belieferung kommt, lässt sich auf www.McDelivery.de [3] prüfen. Der Mindestbestellwert liegt auf beiden Plattformen bei 15 Euro. *Ronald Schuurs, CEO von Lieferheld:* "Lieferheld steht auf einzigartige Weise für vielfältige Essensauswahl in allen Preissegmenten. Vor diesem Hintergrund sind wir hocherfreut, wenn sich die beliebtesten Ketten für Lieferheld entscheiden, insbesondere wenn es sich um eine so unglaublich populäre Marke wie McDonald's in Deutschland handelt." *Ausweitung des Liefergebiets* Das McDonald's Liefergebiet wird über das Jahr 2017 hinweg kontinuierlich ausgeweitet. Aktuell ist der McDonald's Lieferservice mit den vier neu hinzugekommenen Städten Dresden, Leipzig, Münster und Stuttgart in 19 Städten und rund 100 Restaurants verfügbar. Dabei liegt das Liefergebiet in dem Areal, in dem foodora in der jeweiligen Stadt aktiv ist. Bis Ende des Jahres 2017 sollen mindestens 200 McDonald's Restaurants in mehr als 20 Städten Big Mac & Co. zu den Fans bringen. Medienanfragen Bodo v. Braunmühl Head of Corporate Communications, Delivery Hero bodo.braunmuehl@deliveryhero.com +49 (30) 544 45 9090 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Delivery Hero GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2017-05-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 571893 2017-05-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=30b9fbbd3746159e78af09513698280f&application_id=571893&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=68f9cbd5a3809f75c4d89c5208e6f7ed&application_id=571893&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c5128b8e5cac06a29accace841e33549&application_id=571893&site_id=vwd&application_name=news

