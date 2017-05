Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Obwohl der Ausblick des Chipkonzerns für das zweite Quartal unter seinen Schätzungen liege, halte er an den Gesamtjahresprognosen fest, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom Mittwoch. So gebe es eine Reihe von Faktoren, die wohl exklusiv im zweiten Quartal wirkten. Dazu zählten die Vorbereitungen des Kunden Apple für den Start des neuen iPhones im zweiten Halbjahr./mis/zb

