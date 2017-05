Die Commerzbank hat die Aktien der Merck KGaA nach der US-Zulassung des Hoffnungsträgers Avelumab für den Einsatz bei Patienten mit Urothelkarzinom auf "Hold" belassen. Das Kursziel bleibt 109 Euro. Die Zulassung des Krebsmittels in dieser Indikation sei eine positive Überraschung, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Noch belasse er seine Spitzenumsatzprognose für das Mittel aber unverändert. So handele es sich erst um das zweite, eher kleine Anwendungsgebiet./mis/stb

AFA0075 2017-05-10/12:49

ISIN: DE0006599905