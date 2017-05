FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag auf 0,11 Prozent auf 160,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,40 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Es handle sich um eine Stabilisierung, nachdem die Anleihekurse zuletzt unter Druck geraten waren, sagten Händler. So würden auch die Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten die Anleihen stützen. Robuste Daten zur Industrieproduktion in Frankreich und Italien spielten am Markt kaum eine Rolle. In den USA werden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/tos/fbr

ISIN DE0009652644

