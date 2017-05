Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Abgaben im Verlauf des Mittwochvormittags ausgeweitet. Der Leitindex SMI kann das am Vortag erreichte Jahres-Rekordniveau von über 9'100 Punkten nicht halten. Inzwischen sei eine Höhe erreicht, bei der Gewinnmitnahmen attraktiv würden, heisst es am Markt. Eine zeitweise Konsolidierung werde damit wahrscheinlicher, stelle aber auch kein grosses Problem dar.

Einmal mehr kommen von Seiten der Politik Irritationen. In den USA hat Präsident Donald Trump den FBI-Direktor James Comey abrupt gefeuert. Gute Zahlen von der Industrieproduktion in Italien und Frankreich verpuffen im aktuellen Stimmungsumfeld etwas. Am Nachmittag folgen aus den USA die Im- und Exportpreise. Hierzulande stehen bei den Unternehmen Swiss Life nach einem Quartalsupdate sowie Roche nach einem Studienmisserfolg im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr 0,64% tiefer auf 9'055,89 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,41% auf 1'440,40 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,56% auf 10'282,91 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln liegen 18 im Minus und 12 im Plus.

Die schwergewichtigen Roche ziehen den SMI mit einem klaren Abschlag von 2,4% nach unten. Der Pharmakonzern muss beim Krebsmedikament Tecentriq einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...