BERLIN (Dow Jones)--Nach Schleswig-Holstein könnte die SPD Umfragen zufolge am kommenden Sonntag auch bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen ihre Führungsrolle verlieren. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung bleibt die SPD zwar stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen. Sie verliert aber im Vergleich zur letzten Umfrage 4 Punkte und kommt nur noch auf 33 Prozent. Die Grünen kommen auf 7 Prozent, und damit würde es für eine Neuauflage der rot-grünen Regierung nicht mehr reichen. Wahrscheinlicher scheint eine Jamaika-Koalition zu sein, wie sie sich auch in Schleswig-Holstein andeutet.

Die CDU verbessert sich in NRW laut Insa um 2 Punkte auf 30 Prozent. Die AfD erreicht 7 Prozent, ist für die anderen Parteien aber nicht koalitionsfähig. Die Linke bleibt bei 5 Prozent und muss um den Einzug in den Düsseldorfer Landtag zittern. Die FDP gewinnt 3 Prozentpunkte hinzu und erreicht 13 Prozent.

Die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihre SPD könnten demnach mit der CDU eine Große Koalition eingehen. Dafür müssten die Sozialdemokraten allerdings stärkste Kraft werden, und das ist keineswegs sicher: Eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF sah CDU und SPD vor wenigen Tagen gleichauf; Infratest Dimap gab im Auftrag der ARD kürzlich den Christdemokraten 31 und den Sozialdemokraten 32 Prozent.

FDP will rote Ampel nicht

Rechnerisch möglich wäre in NRW eine Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen. Doch der FDP-Vorsitzende und Spitzenkandidat Christian Lindner hat Rot-Gelb-Grün bereits eine Absage erteilt.

Sollte die SPD wie schon am vergangenen Wochenende in Schleswig-Holstein patzen und die Stimmenmehrheit an die CDU abgeben müssen, könnte sich CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet darauf einstellen, neuer Ministerpräsident in einer Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen zu werden. Die drei Parteien kommen laut Insa auf 50 Prozent der Stimmen, was für eine Sitzmehrheit im Landesparlament reichen würde. Eine Jamaika-Koalition oder auch "Schwarze Ampel" käme auch nach den Zahlen von Infratest Dimap und der Forschungsgruppe Wahlen auf eine Mehrheit.

Die erste Prognose und die Hochrechnungen nach der Schließung der Wahllokale am Sonntagabend um 18 Uhr in Nordrhein-Westfalen dürfen also mit einiger Spannung erwartet werden. Offen ist das Rennen auch, weil laut Insa jeder vierte Befragte (26 Prozent) noch unentschlossen ist, wen er wählen soll.

Für den NRW-Trend befragte Insa im Auftrag der Bild-Zeitung vom 3. bis zum 8. Mai insgesamt 1.139 Bürgerinnen und Bürger.

