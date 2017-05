Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-10 / 12:29 *Pressemitteilung* *6B47 kauft großes Wohngrundstück in Münchener Toplage * _Düsseldorf/Wien 10. Mai 2017._ Die 6B47 Germany GmbH hat das rund 9.000m² große Tannhof-Grundstück in der Willroider Straße im Münchener Stadtteil Harlaching erworben. Verkäufer ist eine Erbengemeinschaft, die von der Deutschen Bank Wealth Management vertreten wurde. 6B47 plant, auf dem Grundstück den aktuellen Bestand abzureißen und ein Wohnbauprojekt mit rund 30 Eigentumswohnungen zu verwirklichen. Das weitläufige, parkähnliche Grundstück befindet sich in einer der besten Lagen im Süden Münchens. Es ist von einer abwechslungsreichen Bebauung mit Gründerzeitvillen und moderner Architektur umgeben. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Isarhangkante und die Isarauen, was den künftigen Bewohnern einen sehr hohen Freizeitwert bietet. "München als eine der Big-Seven in Deutschland birgt für die 6B47 noch sehr viel Potential sowohl im Wohnbau als auch im Bereich der Gewerbeimmobilien, das wir jetzt gezielt mit unserem Know-how nutzen wollen. Das Tannhof-Projekt in einer Toplage rundet unser Wohnbau-Portfolio zusätzlich um eine weitere, sehr interessante Facette ab", so Peter Ulm, Vorstandsvorsitzender der 6B47 Real Estate Investors AG. Kai-Uwe Ludwig, CEO der 6B47 Germany GmbH sagt: "Mit der Entwicklung des Tannhofs realisieren wir nach den Donnersberger Höfen unser zweites Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt. Ich bin davon überzeugt, dass die von uns geplante Architektur perfekt mit der außergewöhnlichen Lage des Grundstücks harmonieren wird." Für diese besondere Projektentwicklung wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Die Bauarbeiten auf dem Grundstück sollen voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2019 starten. Der Käufer wurde von ArneckeSibeth Rechtsanwälten beraten. *Über 6B47 Germany GmbH* Die 6B47 Germany GmbH ist ein Projektentwickler mit Sitz in Düsseldorf. Heute entwickelt die 6B47 Germany hochwertige Immobilien in den deutschen Top-7 Städten sowie in guten innerstädtischen Lagen der B-Städte. Der Fokus liegt dabei auf Neubaumaßnahmen und Revitalisierungen in den Bereichen Wohnbau- und Gewerbeprojekte sowie Hotelentwicklungen. Aktuelle Projekte sind beispielsweise der IN-Tower in Ingolstadt, das Goldstück Pforzheim und das GreenGate Frankfurt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat die 6B47 Germany insgesamt 16 Entwicklungen erfolgreich abgeschlossen. www.6b47.de [1] *Über 6B47 Real Estate Investors* 6B47 Real Estate Investors AG gehört zu den führenden Immobilienentwicklern Österreichs, mit Büros in Wien, Düsseldorf und Warschau. Das Unternehmen entwickelt und verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit etwas mehr als 1,3 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Investmentdauer der 6B47 Projektentwicklungen liegt bei 36 bis 48 Monaten. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem Living Kolin, Althan-Park, ParkFlats 23, Beatrix Spa oder Philipp's, in Deutschland, IN-Tower, GoldStück Pforzheim, West Park oder GreenGate und in Polen Zyndrama. Im Jahr 2015 wurden Objekte in Wien und Frankfurt mit einem Wert von ca. Euro 300 Mio. fertiggestellt und erfolgreich verkauft. www.6B47.com [2] *Weitere Informationen:* Tom Zeller Managing Partner Feldhoff & Cie. GmbH Eschersheimer Landstraße 55 60322 Frankfurt am Main T: +49 69 2648677-15 M: +49 176 10430063 Email: tz@feldhoff-cie.de Kobza Integra Public Relations GmbH Mag. Franz Ramerstorfer Lehárgasse 7 A-1060 Wien E-Mail: f.ramerstorfer@kobzaintegra.com [3] Tel: +43 1 522 55 50-303 Mobil: 0664 88 67 81 59 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-05-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 571909 2017-05-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3f049f5c9a6b05bf3c690716f72df0e6&application_id=571909&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ce292fd1d27fda40610732acab6630f&application_id=571909&site_id=vwd&application_name=news 3: mailto:m.krendl@kobzaintegra.com

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 06:29 ET (10:29 GMT)