UmweltBank Aktiengesellschaft: Grüne Transparenz: UmweltBank nach EMAS validiert

DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit UmweltBank Aktiengesellschaft: Grüne Transparenz: UmweltBank nach EMAS validiert (News mit Zusatzmaterial) 10.05.2017 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die UmweltBank hat ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das nach den Richtlinien von EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zertifiziert ist. Die Umweltleistung der Bank ist damit nach einem anerkannten europäischen Standard geprüft und mit anderen Unternehmen vergleichbar. "Unsere gelebte Nachhaltigkeit ist durch EMAS jetzt auch unabhängig validiert. Das System unterstützt uns bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltleistung", sagt Stefan Rüger, Umweltmanagementbeauftragter der Bank.

Um den Anforderungen der EMAS-Validierung zu entsprechen, hat die Nürnberger Direktbank die Struktur ihres integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichts für das Jahr 2016 weiterentwickelt. Bisher umfasste die Berichterstattung neben dem Geschäftsbericht einen Offenlegungsbericht sowie einen Umwelt- und einen Sozialbericht. Der neue Aufbau stellt einen Nachhaltigkeitsbericht an die erste Stelle, sein Kernstück ist eine Nachhaltigkeitspolitik, die auf der Satzung der UmweltBank aufbaut. Durch ihre Satzung hatte sich die UmweltBank bereits bei ihrer Gründung vor 20 Jahren dem Umweltschutz verpflichtet.

Der Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert darüber hinaus die ökologischen und sozialen Leistungen des Unternehmens. Dazu zählen beispielsweise durch die Bank finanzierte Umweltprojekte wie Solarparks oder Windkraftanlagen. Insgesamt hat die UmweltBank im letzten Jahr über 500 solcher Vorhaben finanziert. Die positiven Auswirkungen auf die Umwelt werden in Form von CO2-Einsparungen in der Maßeinheit CO2-Äquivalente (CO2e) erfasst. Mit ihr wird die Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase vereinheitlicht. Die UmweltBank erzielte 2016 durch Kreditvergaben und direkte Beteiligung an Projekten Einsparungen von insgesamt 446.686 tCO2e. Der vorliegende Bericht wurde durch unabhängige Umweltgutachter von OmniCert nach den EMAS-Vorgaben testiert.

Der vollständige integrierte Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2016 der UmweltBank ist unter folgendem Link einsehbar: www.umweltbank.de/nachhaltigkeitsbericht

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank verbindet bereits seit 20 Jahren erfolgreiches und professionelles Bankmanagement mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sich Deutschlands grüne Bank nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Über 22.000 innovative Umweltprojekte wurden bisher mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert, von Vorhaben aus dem Bereich Erneuerbare Energien bis hin zu ökologischen Baugruppenprojekten. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen wie bei der UmweltBank.

Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar.

Pressekontakt

UmweltBank AG, Florian Schultz, Abt. Kommunikation, Laufertorgraben 6, 90489

Nürnberg Telefon: 0911 / 53 08 - 266, Fax: 0911 / 53 08 - 269

E-Mail: kommunikation@umweltbank.de, Internet: www.umweltbank.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/umweltbank/571749.html Bildunterschrift: Mitarbeiter der UmweltBank präsentieren den Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2016. Im Bild rechts: Stefan Rüger, Umweltmanagementbeauftragter

10.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft

Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911/5308-265 Fax: 0911/5308-269

E-Mail: kommunikation@umweltbank.de

Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

571749 10.05.2017

ISIN DE0005570808

AXC0196 2017-05-10/13:01