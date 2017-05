BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Stada bündelt mitten im laufenden Übernahmeprozess seine Geschäftsaktivitäten in Deutschland. Um den Vertrieb anzukurbeln, würden die bisher vier Gesellschaften zu zwei Einheiten zusammengelegt, teilte der Konzern am Mittwoch in Bad Vilbel mit. Mit der Verschmelzung würden Strukturen verschlankt und die beiden Säulen von Stada klarer betont.

So solle künftig eine Gesellschaft rezeptfreie Markenprodukte wie Grippostad, die Sonnenmilch Ladival und weitere Mittel verkaufen. Die andere werde sich auf das Stammgeschäft mit Nachahmermedikamenten und zudem Tests sowie Nachahmerprodukte von Biotech-Medikamenten (Biosimilars) konzentrieren, hieß es. Geschlossen würde die Einheiten für Produkte der Gesundheitsvorsorge und jene für Biosimilars und Medikamente gegen Krebs- und Nierenerkrankungen.

Der Schritt ist Teil des laufenden Umbauprogramms, mit dem Stada Gewinn und Umsatz bis 2019 deutlich steigern will. Dabei will das Unternehmen auch den Vertrieb internationalisieren und die Kosten in Einkauf und Produktion senken. Im April hatte der Konzern verkündet, sich von den Finanzinvestoren Bain und Cinven für 5,3 Milliarden Euro übernehmen zu lassen. Die Aktionäre müssen bis 8. Juni entscheiden, ob sie das Übernahmeangebot annehmen. Damit der Deal zustande kommt, ist eine Zustimmung von 75 Prozent nötig. Zahlen zum ersten Quartal legt Stada an diesem Donnerstag vor./als/DP/stb

ISIN DE0007251803

