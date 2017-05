Von Markus Fugmann

Die Politik in Berlin war begeistert von dem klaren Sieg Macrons, die Märkte waren es kurzfristig auch, der Euro stieg am Montag über die 1,10er-Marke. Aber seitdem geht es konstant bergab für die Gemeinschaftswährung - und das hat durchaus triftige Gründe!

Der Wichtigste vorweg: Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich, den beiden mit Abstand wichtigsten Ländern der Eurozone, sind vorprogrammiert. So sehr sich Merkel & Co den Sieg Macrons gewünscht haben, so problematisch wird das Verhältnis nun werden - denn was Macron umsetzen will, widerspricht all dem, was die deutsche Politik sich auch nur vorstellen kann!

Faktisch will Macron nämlich einen europäischen Superstaat: ein Finanzminister für die gesamte Eurozone, eine Haftungsgemeinschaft für die Schulden der Eurozone durch Euro-Bonds, eine Banken-Union mit gemeinschaftlicher Einlagensicherung (geht etwa eine italienische Bank Pleite, müssten dafür deutsche Steuerzahler mithaften), und schließlich der Abbau des immensen Handelsbilanzüberschusses Deutschlands.

Jeder Punkt für sich ist in Deutschland ...

