Der Wettbewerb zu Pack The Future, der von dem französischen Kunststoffverpackungsverband ELIPSO und der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. gemeinsam organisiert wird, fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Der Pack The Future Award hat sich mittlerweile zu einem europäischen Benchmark der gesamten Branche entwickelt.

Die 37 Einreichungen kamen neben Frankreich und Deutschland auch aus Österreich, Italien und Spanien und belegten damit die Dynamik und Innovationsfähigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...