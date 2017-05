Unterföhring (ots) - - In Kooperation mit ranFIGHTING.de zeigt Sky Select den Kampf um den Intercontinental-Titel im Supermitteilgewicht am Samstag ab 18.45 Uhr live



- Herausforderer des Karlsruhers ist der Ungar Norbert Nemesapati



- Ausführliche Informationen zur Bestellung unter sky.de/boxen



Die Ufgauhalle in Karlsruhe ist ein gutes Pflaster für Vincent Feigenbutz. Hier hat sich der Lokalmatador im Dezember den IBF Intercontinental-Gürtel im Suppermittelgewicht erkämpft. Und hier tritt er am Samstag auch zu seiner ersten Titelverteidigung gegen den Ungarn Norbert Nemesapati an.



In Kooperation mit SAT.1 und ranFIGHTING.de überträgt Sky den Kampfabend aus Karlsruhe am Samstagabend ab 18.45 Uhr live. Das Select Ticket (Bestellnummer: 130) für den Kampf kann entweder online unter sky.de/boxen oder telefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) zum Preis von 10 EUR bestellt werden. Bei Bestellung des Tickets wird die HD-Übertragung auf Sky Sport 3 HD sowie die Wiederholung am Sonntagmorgen ab 9.00 Uhr automatisch freigeschaltet.



Die Ufgauhalle in Karlsruhe brodelte, als Vincent Feigenbutz seinen Gegner Mike Keta nach 1:49 Minuten in der zweiten Runde zu Boden schickte. Keta stand nicht mehr auf und der "K.o.-Prinz" hatte seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Mit seinem 25. Sieg im 27. Kampf holte sich der erst 21 Jahre alte Karlsruher im Dezember den vakanten IBF Intercontinental-Titel im Supermittelgewicht und schraubte seine K.-o.-Quote auf beachtliche 85 Prozent.



Herausforderer am Samstagabend ist der ebenfalls 21-jährige Norbert Nemesapati. Der Ungar konnte 25 seiner bislang 30 Karrierekämpfe gewinnen, 18 davon vorzeitig. Den Kampf sieht Feigenbutz allerdings nur als Zwischenstation: "Ich möchte so schnell wie möglich wieder um die Weltmeisterschaft boxen", sagt der Karlsruher über seine weiteren Pläne.



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland