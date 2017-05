Hamburg (ots) -



Rückenschmerz, Knieprobleme, Stechen in der Schulter: Leiden am Bewegungsapparat haben längst das Ausmaß von Volkskrankheiten angenommen. Und kaum etwas schränkt den Menschen empfindlicher ein als der Verlust seiner Mobilität - weil sich Gelenke entzünden, Knorpel schwindet, Knochen porös werden oder Bänder reißen. Die neue Ausgabe von GEO WISSEN GESUNDHEIT erklärt, wie der Körper beweglich bleibt und was Mediziner und andere Therapeuten tun können, um Beschwerden zu lindern - von Bewegungsübungen bis zum Einsatz von Gelenkprothesen.



Fünf umfangreiche Dossiers stellen systematisch die häufig betroffenen Zonen des Körpers vor, von der Schulter über die Wirbelsäule bis hin zu den Knien und den Fußgelenken: Ihre Anatomie und Funktion, wichtige Krankheitsbilder, die besten Behandlungen und die sinnvollste Vorsorge. GEO WISSEN lässt Patienten und Fachärzte zu Wort kommen und klärt über den Sinn von Operationen auf.



Zudem präsentiert das Magazin die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Heilkraft von Ayurveda und Yoga. Ein wissenschaftlich fundierter Selbsttest gibt Auskunft über das Ausmaß der eigenen Beweglichkeit.



Sämtliche Heftinhalte sind in enger Abstimmung mit Fachmedizinern entstanden und von der GEO WISSEN-Verifikationsabteilung geprüft worden.



Weitere Themen im Heft: Ernährung - Richtig essen bei Rheuma und Arthrose - Therapien - Was wirklich gegen Schmerzen hilft



GEO WISSEN GESUNDHEIT "Muskeln Knochen, Gelenke" erscheint heute, hat einen Umfang von 180 Seiten und kostet 11,50 Euro. Das Heft inklusive DVD "Beweglich von Kopf bis Fuß" ist für 16,50 Euro erhältlich.



