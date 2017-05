Genf (ots/PRNewswire) -



Jetzt eine große unabhängige globale Marke



Die innovative und einzigartige Duftmarke Fragrance Du Bois hat sich in weniger als fünf Jahren als eine der bekanntesten Marken der internationalen Duft-Szene etabliert.



Fragrance Du Bois nutzt in vielen seiner berühmten Kreationen nachhaltig produziertes, 100 % reines Oud und fängt damit nicht nur die Phantasie der Duftkenner ein, sondern zieht auch eine Legion von passionierten Fans an, die von der fesselnden Hintergrundgeschichte der Marke und seiner Entwicklung als ein sozial und ökologisch bewusstes Geschäftsmodell fasziniert sind.



Fragrance Du Bois intensiviert nicht nur seine weltweiten Expansionspläne, sondern hat auch vor, eine weitere interessante Verbindung auf seiner Reise in Richtung einer kompletten vertikalen Integration anzukündigen.



Das junge Parfümhaus setzt auch Maßstäbe bei modernen Geschäftspraktiken, der Beschaffung von Zutaten bekannter Herkunft und einer ethisch einwandfreien Produktion mit Respekt für Gesellschaft und Umwelt.



Wenngleich viele Parfümmarken rund um die Welt behaupten, echtes Oud in ihren Kreationen zu verwenden, können sich nur wenige des Niveaus der Lieferkettenkontrolle rühmen, das es Fragrance Du Bois ermöglicht, den genauen Herkunftsort des von ihm verwendeten Oud, seine Produktionsweise und seine Qualitätsstufe garantieren zu können.



Das Motto der Marke "Pures Oud, purer Luxus" resoniert mit Duftliebhabern, deren Geschmäcker und Vorlieben jetzt von der Notwendigkeit eines erhöhten Bewusstseins und Wissens über die Produkte, die sie kaufen, bestimmt werden.



Nach Eröffnung seiner ersten Konzept-Boutique in Bangkok, Thailand, im Jahr 2012 folgten ein paar Jahre später Signature Stores in Singapur und Kuala Lumpur.



Zu Ende des letzten Jahres kam es zu einer deutlichen Ausweitung, als die Marke in Mailand, Doha, Marbella, Los Angeles und Zürich, um nur einige zu nennen, ihre Präsenz etablierte und dabei auf dem Erfolg des House of Jovoy in Paris aufbaute.



2016 eröffnete Fragrance Du Bois auch eine weitere ihrer hervorragend gestalteten und elegant ausgestatteten Flaggschiff-Boutiquen in Genf, Schweiz, an der berühmten Rue du Rhone - einem bekannten Luxus-Einkaufsparadies.



"Es ist eine relativ einfache Formel", sagte Nicola Parker, Brand Director von Fragrance Du Bois, vor kurzem in Genf. "Wir haben einen großen Vorteil in der Branche, da wir die Quelle, die Konsistenz und die Qualität unseres reinen und nachhaltigen Oud-Öls dank unserer exklusiven Liefervereinbarung mit Asia Plantation Capital garantieren können. Das Unternehmen hat uns unterstützt, als wir das Geschäft begannen, und war für uns eine ständige Quelle der Inspiration. Wir wären ohne sie nicht, wo wir heute sind, aber wir haben immer Unabhängigkeit angestrebt, die uns ermöglichen würde, uns als Unternehmen zu erweitern."



Fragrance Du Bois erkennt das fast grenzenlose Potenzial des magischen Materials Oud an und wirft schon sein Auge auf andere Bereiche des Luxusgütermarktes; es wird bald seine Unterstützung und Rückendeckung für eine neue Hautpflege- und Zubehörmarke, Oud Essentials, ankündigen. Diese Beziehung wird voraussichtlich ein weiteres Juwel in der Krone der Duftmarke sein, die eine so große Zukunft hat.



Fragrance Du Bois wird das Know-how zur Verfügung stellen, das über mehrere Jahre aufgebaut worden ist, sowie eine strategische Investition in die Marke Oud Essentials - The Real Oud Company - tätigen, die "das Gesicht der Hautpflege verändern" wird, indem sie reines, organisches Oud in all ihren Produkten verwendet. Zum ersten Mal auf der Welt wird die Substanz in diesem hart umkämpften Markt verwendet und Oud Essentials erhält dadurch einen innovativen Vorteil in der Branche.



Darüber hinaus wird Fragrance Du Bois einen anderen Wirkstoff in Oud Essentials einfügen, der noch nirgends auf der Welt verwendet wurde - einen super-raffinierten Wirkstoff, der das Reinste vom Reinen darstellt: Oud Active+, der leistungsstarke Anti-Aging-Eigenschaften und eine Fülle von anderen gesundheitsfördernden und wohltuenden Attributen besitzt.



"Ich bin seit vielen Jahren von Oud fasziniert", sagte Jean-Marc Dufat, Gründer und CEO, Europe, von Oud Essentials, "und als ich entdeckte, dass es nicht in der Hautpflegebranche verwendet wird, konnte ich es gar nicht glauben." Mit all den unglaublichen physischen und psychoaktiven Eigenschaften, die es besitzt, und angesichts der Tatsache, dass unzählige Generationen und Kulturen es schon so viele Jahre - in der Tat sogar Jahrtausende - verwenden, wusste ich, dass es funktionieren würde und dass wir in der Lage sein würden, einen Unterschied zu machen. Das Zusammentreffen mit dem Team von Fragrance Du Bois und der Ideenaustausch waren ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer neuen Marke auf dem Weg zu unserem Ziel, die Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu beeinflussen."



Oud Essentials bereitet sich darauf vor, in den nächsten Wochen eine Liefervereinbarung mit Fragrance Du Bois zu unterzeichnen. Damit sieht die Zukunft für beide Unternehmen sehr positiv aus, die sich einer nachhaltigen, erneuerbaren, vertikal integrierten Lieferkette - mit den Kernaspekten des sozialen und ökologischen Bewusstseins - rühmen können, die für die ständig wachsende Gruppe der bewussten Verbraucher überzeugend ist.



Fragrance Du Bois ist ein Luxusparfümhaus, das eine Nische besetzt. Es wurde aus den reichsten Essenzen der Natur geboren, die von Parfümeuren der fünften Generation nach aus dem 17. Jahrhundert stammenden französischen Traditionen von Grasse verarbeitet werden. Das Herzstück aller Kreationen von Fragrance Du Bois ist sein unverkennbarer Wirkstoff Oud, der ultimativen Luxus verkörpert und unverwechselbar und einzigartig ist. Sämtliches Oud, das von Fragrance Du Bois verwendet wird, stammt von seinen eigenen, nachhaltig bewirtschafteten Plantagen, und es wird garantiert, dass es ethisch und nachhaltig gewonnen wurde.



Oud Essentials ist eine neue Marke, ein neues Gesicht und ein neuer Name in der internationalen Hautpflegeindustrie. Die Marke konzentriert die bemerkenswerten Eigenschaften von Agarholz und Oud in einer Hautpflegeserie, deren Ansatz in einem gesunden Lebensstil liegt und deren Inhaltsstoff seit Jahrtausenden genutzt wird.



Das gesamte Oud, das in der Produktreihe Oud Essentials verwendet wird, stammt aus nachhaltigen Quellen und ethisch einwandfreier Produktion und besitzt die vollständige Anerkennung und Zulassung von CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).



