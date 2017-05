Zur Wochenmitte dürften die US-Börsen einen kleinen Rücksetzer erleben. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich knapp behauptet. Die Anleger müssten erst einmal eine Fülle von Quartalsbilanzen auswerten und abwägen, ob die Ertragslage der Unternehmen für weitere Kursgewinne an den Börsen spreche, sagen Beobachter. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke überdies die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe.

Wenig Einfluss auf die Aktienmärkte habe dagegen die fristlose Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump, auch wenn sie zu Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem US-Kongress führen dürfte. Sie mache sich hauptsächlich am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Dollar zu vielen Währungen leicht nachgibt.

An Konjunkturdaten sind für Mittwoch Im- und Exportpreise aus dem April angekündigt, die vor der Startglocke veröffentlicht werden. Ferner stehen die Reden zweier US-Notenbankvertreter im Blick: Eric Rosengren, Präsident der Bostoner Fed-Filiale, wird in South Burlington sprechen. In Minneapolis wird der Präsident der dortigen Fed-Filiale, Neel Kashkari, auftreten.

Am Vorabend haben nach Börsenschluss unter anderem Walt Disney, Nvidia und Electronic Arts Quartalszahlen veröffentlicht. Disney übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,9 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von Nvidia aufgenommen; die Aktie schnellt um über 11 Prozent nach oben. Für Electronic Arts geht es um 6,7 Prozent nach oben, nachdem der Videospielehersteller ein deutliches Umsatzplus gemeldet hat.

May 10, 2017

