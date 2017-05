Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Für den Abriss der Atomkraftwerke will Eon weniger Geld einsetzen als aktuell dafür zurückgestellt. "Wir streben an, die 11 Milliarden Euro (an Rückstellungen) nicht auszugeben", sagte Vorstandschef Johannes Teyssen auf der Hauptversammlung in Essen. Eon arbeite hart daran, "einen beträchtlichen Betrag freizusetzen", ergänzte er.

Erreichen will das der Konzern unter anderem dadurch, dass mit jedem Rückbau eines Kernmeilers Erfahrungen gesammelt und dadurch Kosten gespart werden sollen. Eon muss acht Anlagen abreißen und will durch den Lerneffekt 1 Milliarde Euro sparen.

Nach der Einigung mit der Bundesregierung über die Zwischen- und Endlager des strahlenden Abfalls bleiben die Atomkonzerne für den Rückbau zuständig. Die für die Lagerung des radioaktiven Mülls gebildeten Rückstellungen werden an den öffentlich-rechtlichen Atomfonds überwiesen. Bei Eon sind das 10 Milliarden Euro, die im Juli abfließen sollen.

May 10, 2017

