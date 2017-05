Die deutsche Chemiebranche erholt sich nach einer Durststrecke zum Jahresauftakt. Dank der anziehenden Konjunktur und steigender Ölpreise schöpft sie neue Hoffnung für das Gesamtjahr. Doch es bleiben viele Risiken.

Die deutsche Chemiebranche blickt nach einem unerwartet starken Auftakt mit deutlich mehr Zuversicht auf das laufende Jahr. Der Umsatz in der chemisch-pharmazeutischen Industrie werde 2017 um 3,5 Prozent auf 191,2 Milliarden Euro steigen, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt mit. Zuletzt war Deutschlands drittgrößter Industriezweig nur von einem Plus von 1,5 Prozent ausgegangen. Grund sind auch steigende Chemikalienpreise. Bei ihnen erwartet der VCI ein Plus um 2,5 Prozent - mehr als doppelt so viel wie bisher angenommen (1 Prozent). Die Produktion soll um 1 Prozent ...

