Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach der Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Erwartungen in puncto Passagierverkehr seien wegen der Billigflieger weiterhin sehr optimistisch, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Allerdings bleibe die Vorhersagbarkeit hinsichtlich der Gebühren des Flughafenbetreibers für die Fluggesellschaft schlecht./mis/stb

ISIN: DE0005773303