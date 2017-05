DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.389,10 -0,18% +6,62% Euro-Stoxx-50 3.640,40 -0,24% +10,63% Stoxx-50 3.255,33 -0,07% +8,13% DAX 12.741,63 -0,06% +10,98% FTSE 7.366,00 +0,32% +3,12% CAC 5.391,02 -0,13% +10,87% Nikkei-225 19.900,09 +0,29% +4,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,76 +37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,83 46,27 +1,2% 0,56 -17,5% Brent/ICE 49,19 48,73 +0,9% 0,46 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,34 1.221,35 +0,3% +3,99 +6,4% Silber (Spot) 16,31 16,19 +0,7% +0,12 +2,4% Platin (Spot) 911,20 905,00 +0,7% +6,20 +0,8% Kupfer-Future 2,49 2,49 -0,1% -0,00 -0,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürften die US-Börsen einen kleinen Rücksetzer erleben. Die Anleger müssten erst einmal eine Fülle von Quartalsbilanzen auswerten und abwägen, ob die Ertragslage der Unternehmen für weitere Kursgewinne an den Börsen spreche, sagen Beobachter. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke überdies die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe.

Wenig Einfluss auf die Aktienmärkte habe dagegen die fristlose Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump, auch wenn sie zu Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem US-Kongress führen dürfte. Sie mache sich hauptsächlich am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Dollar zu vielen Währungen leicht nachgibt.

An Konjunkturdaten sind für Mittwoch Im- und Exportpreise aus dem April angekündigt, die vor der Startglocke veröffentlicht werden. Ferner stehen die Reden zweier US-Notenbankvertreter im Blick: Eric Rosengren, Präsident der Bostoner Fed-Filiale, wird in South Burlington sprechen. In Minneapolis wird der Präsident der dortigen Fed-Filiale, Neel Kashkari, auftreten.

Am Vorabend haben nach Börsenschluss unter anderem Walt Disney, Nvidia und Electronic Arts Quartalszahlen veröffentlicht. Disney übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,9 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von Nvidia aufgenommen; die Aktie schnellt um über 11 Prozent nach oben. Für Electronic Arts geht es um 6,7 Prozent nach oben, nachdem der Videospielehersteller ein deutliches Umsatzplus gemeldet hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt

13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Ergebnis 1Q, Zamudio

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert tendieren die europäischen Börsen am Mittwochmittag. Beobachter sprechen von einer Konsolidierung. Die Anleger seien damit ausgelastet, die Fülle an Quartalszahlen zu interpretieren. Von Konjunkturseite und auch den Rohstoffmärkten kommen keine Impulse. Auch am Devisenmarkt tut sich wenig. Am Anleihenmarkt geben die Kurse ebenfalls leicht nach. Zu den Zahlen von Heidelcement heißt es: "Die Umsatzentwicklung ist zwar in Ordnung, das bereinigte EBITDA liegt aber noch einmal deutlich unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen." Die Aktie gibt um 1,9 Prozent nach. Bei Brenntag (-4,8 Prozent) werden die operativen Margen als enttäuschend bezeichnet. An der Spitze im MDAX steht Leoni mit einem Plus von 7,1 Prozent. Der Automobilzulieferer hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Weiter auf Erholungskurs befinden sich die Aktien aus dem Rohstoffsektor. Nachdem der Kupfer-Preis jüngst auf ein Viermonatstief gefallen war, stabilisieren sich die Preise dort. Nach den teils kräftigen Verluste scheint der Rohstoffsektor nun in eine Gegenbewegung gemündet zu sein, heißt es an der Börse. Der Branchenindex gewinnt 0,6 Prozent. Der Versicherersektor tritt nach Zahlen von AXA und ING mehr oder weniger auf der Stelle. Axa notieren kaum verändert. Der französische Versicherer ist im ersten Quartal beim Umsatz nicht vorangekommen und hat damit die Erwartungen verfehlt. Bei (+2,3 Prozent) ING wird die Gewinnentwicklung positiv gesehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0869 -0,18% 1,0888 1,0883 +3,3% EUR/JPY 123,60 -0,46% 124,18 124,16 +0,5% EUR/CHF 1,0943 -0,12% 1,0956 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8400 +0,05% 0,8396 1,1886 -1,5% USD/JPY 113,73 -0,30% 114,07 114,09 -2,7% GBP/USD 1,2942 -0,22% 1,2970 1,2937 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch kein klarer Trend durchgesetzt. In Südkorea hat der favorisierte Kandidat Moon Jae In die Präsidentschaftswahl am Dienstag klar gewonnen; nun wurden an der Börse in Seoul Gewinne mitgenommen. In Tokio profitierten die Kurse von der Abwertung des Yen zum Dollar. Die Verluste in Schanghai erklärten Händler mit der Furcht vor einer verschärften Regulierung des Finanzsektors. Die chinesischen Inflationsdaten setzten kaum Akzente, auch wenn sich der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank mit den Daten etwas reduzierte habe, hieß es im Handel. In Australien gaben Bankenaktien weiter nach: Commonwealth Bank of Australia verloren 0,4 Prozent, Westpac Banking und National Australia Bank gaben jeweils 0,7 Prozent nach. Die Ölpreise erholten sich indes leicht, nachdem der US-Branchenverband API von deutlich gesunkenen Lagerbeständen berichtet hatte. Mitsubishi Motors schossen in Tokio um 9,3 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Der Automobilhersteller rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn. Minebea Mitsumi kletterten um 7,3 Prozent auf ebenfalls den höchsten Stand seit 21 Monaten. Der Gewinn im abgelaufenen Fiskaljahr war um 13 Prozent gestiegen. In Australien legten BHP Billiton und Rio Tinto um 1,5 bzw. 2,1 Prozent zu. South32 sanken dagegen um 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen vor einem Verfehlen der Kohleproduktionsziele gewarnt hatte. News Corp gewannen 3,2 Prozent nach Vorlage von Umsätzen über Markterwartung. Sunny Optical gewannen in Hongkong 3,6 Prozent. Der Kameralinsenfertiger verwies auf überzeugende Absatzzahlen.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten zur Wochenmitte. "Wir sind nun wieder auf Vorkrisenniveau", sagt ein Händler. Von daher seien zunächst weder deutlich steigende Spreads zu erwarten noch deutlich fallende.

Einige Marktteilnehmer warteten nun auf die Regierungsbildung in Frankreich und die Parlamentswahlen. Daneben liege der Markt im Spannungsfeld zwischen aufwärts zeigenden Makrodaten der Eurozone bei Niedrigstzinsen und "mixed figures" aus den USA bei Zinserhöhungsspekulationen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon-Chef verspricht auf Hauptversammlung steigende Dividenden

Der Energiekonzern Eon will nach dem Rekordverlust 2016 seine Investoren in den kommenden Jahren mit höheren Ausschüttungen bei der Stange halten. Das versprach Vorstandschef Johannes Teyssen auf der Hauptversammlung des Energiekonzerns in Essen. Ab dem nächsten Jahr sollen 50 bis 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. "Attraktive Dividenden und steigende Kurse sind dafür das Ziel", sagte Teyssen in seiner Eröffnungsrede.

Eon-Chef schließt Verkauf des Netzgeschäfts aus

Der Energieversorger Eon wird sich nicht von seinen Stromnetzen trennen. Auf der Hauptversammlung widersprach Vorstandschef Johannes Teyssen der Forderung des aktivistischen Investors Cevian. Die Netze seien das Rückgrat der Energiewende, sagte Teyssen in Essen. Das neue Geschäft mit klugen Lösungen für Firmen und Privatkunden in der neuen Energiewelt sei ohne die Netze gar nicht zu verstehen. Zudem sagte der Manager, dass Eon für den Abriss der Atomkraftwerke weniger Geld einsetzen wolle als aktuell dafür zurückgestellt.

Linde-Chef wirbt vor Aktionären für Fusion mit Praxair

Im Streit um die Fusion der Industriegasekonzerne Linde und Praxair hat Linde-Vorstandschef Aldo Belloni bei den Aktionären für das 60 Milliarden Euro schwere Projekt geworben. Belloni sagte auf der Hauptversammlung in München, "diese Fusion würde Wert schaffen", insbesondere für die Aktionäre. "Das gemeinsame Unternehmen hätte hervorragende Positionen in allen Schlüsselregionen und Endmärkten."

Personalwechsel bei Stromerzeugung von RWE

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Energieversorger RWE besetzt die Führungspositionen in der Stromproduktion neu. Grund dafür ist der bevorstehende Ruhestand des bisherigen Chefs der beiden Kraftwerkstöcher des Konzerns, Matthias Hartung. Er steht noch bis Jahresende an der Spitze der Gesellschaften RWE Generation, die sich um Steinkohle-, Gas- und Wasserkraftwerke kümmert, sowie RWE Power mit Braunkohle und Atomkraft.

SAP-AR-Chef: Vorstandsvergütung angemessen - mehr Transparenz

SAP-Mitgründer und -Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat auf der Hauptversammlung das Vergütungssystem des Softwarekonzerns und die Höhe der Gehälter als angemessen verteidigt. Ein internationales Unternehmen wie SAP müsse bei der Vergütung international wettbewerbsfähig sein. Zudem seien die langfristigen Komponenten von der Aktienkursentwicklung abhängig.

Volkswagen-Chef Müller wirbt vor Aktionären für Konzernumbau

Volkswagen-Chef Matthias Müller wirbt auf der Hauptversammlung für den Umbau des Autokonzerns und sieht VW bei der Aufarbeitung des Dieselskandals auf Kurs. VW werde offener für Partnerschaften und setze künftig verstärkt auf alternative Antriebstechnologien. Das Aus für klassische Verbrennungsmotoren sieht Müller deswegen aber nicht. Im Gegenteil: VW investiert in den kommenden fünf Jahren mehr in die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors als in alternative Antriebe.

Axel Springer wächst dank Digitalangeboten kräftig

Der Medienkonzern Axel Springer hat im ersten Quartal 2017 von einem starken Wachstum seiner digitalen Medien profitiert. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis legten kräftig zu. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Bechtle wächst zum Jahresauftakt zweistellig

Unterstützt von gleichermaßen starkem Wachstum im In- und Ausland hat die Bechtle AG ihren Umsatz im ersten Quartal um 14 Prozent auf 803,1 Millionen Euro ausgeweitet. Der Nettogewinn legte nach einer Mitteilung des Unternehmens noch deutlicher zu - um fast 16 Prozent auf 22,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge konnte nicht ganz gehalten werden, sie sank um 0,1 Prozentpunkte mit 3,8 Prozent.

Biotest schreibt wegen Rückrufkosten im 1. Quartal rote Zahlen

Das Pharmaunternehmen Biotest ist im ersten Quartal wegen des Rückrufs einer Infusionslösung in die roten Zahlen gerutscht. Infolge des Rückrufs von Chargen des Mittels Humanalbumin und damit verbundener Vertragsstrafen ging der Umsatz in den fortgeführten Geschäftsbereichen gegenüber dem Vorjahresquartal um 17,3 Prozent auf 110,5 Millionen Euro zurück.

Carl Zeiss Meditec setzt profitables Wachstum fort

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec bleibt auf Erfolgskurs. Das Thüringer Unternehmen steigerte sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr 2016/17 um knapp 20 Millionen auf 95,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit von 14,3 auf 15,2 Prozent. Auch beim Umsatz ging es aufwärts.

Evotec steigert Ertrag bei starkem Wachstum überproportional

Das Biotechunternehmen Evotec ist im ersten Quartal mit Unterstützung des übernommenen britischen Unternehmens Cyprotex deutlich gewachsen und hat nach einem Verlust im Vorjahr einen Überschuss von 6,9 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz stieg nach Unternehmensangaben um 34 Prozent oder 12,7 Millionen auf 50,2 Millionen Euro.

Edag nach schwachem Start mit Auftragsplus positiv gestimmt

Die Edag Engineering Group AG hat im ersten Quartal 2017 einen leichten Umsatzrückgang auf 178,1 von 182,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Gleichzeitig verbuchte der Schweizer Ingenieurdienstleister aus Arbon eine deutlich positive Entwicklung des freien Cashflows, der sich von einem Minus von 3,6 Millionen im Vorjahr auf ein Plus von 15,1 Millionen kräftig erholte. Das bereinigte EBIT lag bei 10,7 nach 12,9 Millionen Euro.

Chinesische HNA-Gruppe nicht an der HSH Nordbank interessiert

Entgegen mehrerer Berichte wird das chinesische Konglomerat HNA nicht um die HSH Nordbank mitbieten. "Weder die HNA-Gruppe noch Tochterfirmen werden eine Offerte machen", sagte ein HNA-Sprecher dem Handelsblatt. Berichte über eine Teilnahme von HNA an dem Bieterverfahren seien falsch.

Hochtief-Tochter Cimic baut zwei Solarparks in Australien

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Auftrag für zwei Solarparks erhalten. Die Cimic-Gesellschaft UGL beziffert das Umsatzvolumen auf 117 Millionen australische Dollar.

Hannover Rück trotz höherer Schäden mit gutem Jahresauftakt

Die Hannover Rück hat im ersten Quartal etwas weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen übertroffen. Grund war ein schwächeres Ergebnis in der Personen-Rückversicherung, während die Schaden-Rückversicherung trotz einer größeren Schadensbelastung ein höheres Ergebnis als im Vorjahr vermeldete. Die kürzlich erhöhte Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern.

LEG Immobilien verdient im Quartal deutlich mehr - Prognose bestätigt

Die LEG Immobilien AG hat im ersten Quartal weiterhin vom anhaltenden Boom auf dem deutschen Wohnungsmarkt profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Der Ausblick für 2017 und 2018, den der MDAX-Konzern wegen eines Refinanzierungseffekts im März leicht angehoben hatte, wurde bestätigt.

Leoni verdient im 1. Quartal deutlich mehr als erwartet

Der Automobilzulieferer Leoni hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Grundlage für das Wachstum bildete die gute Auftragslage in beiden Unternehmensbereichen und die unverändert starke Nachfrage der weltweiten Fahrzeugindustrie. Die Jahresprognose bestätigte die Leoni AG.

Senvion schließt fünf Aufträge über insgesamt 45 MW in Belgien ab

Der Windanlagenbauer Senvion hat in Belgien fünf Aufträge über die Lieferung von Turbinen mit einer Gesamtkapazität von insgesamt 45 Megawatt (MW) abgeschlossen. Die fünf Verträge wurden mit verschiedenen Kunden abgeschlossen und bestehen aus drei Projekten in der wallonischen und zwei in der flämischen Region, teilte die Senvion SA mit.

Scout24 wächst vor allem mit Autohandelsplattform

Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 hat im ersten Quartal von steigenden durchschnittlichen Erlösen seiner Kernhändler auf der Fahrzeugplattform Autoscout24 und einer Monetarisierung von Dienstleistungsangeboten im Bereich Scout24 Media profitiert. Während der Außenumsatz des Konzerns um 7,7 Prozent zulegte, stieg das EBITDA der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 8,2 Prozent.

Sixt Leasing bekräftigt Prognose nach gutem Jahresstart

Die Sixt Leasing SE hat nach einem guten Jahresauftakt die Prognose bestätigt. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz um 7,6 Prozent auf 187,7 Millionen Euro. Der operative Konzernumsatz ohne Verkaufserlöse wuchs um 8,9 Prozent auf 112,5 Millionen Euro. Die Verkaufserlöse durch Leasingrückläufer und vermarktete Kundenfahrzeuge kletterten um 5,9 Prozent auf 75,1 Millionen Euro.

OHB steigert Gewinn überproportional zum Umsatz

Mit einer höheren eigenen Wertschöpfung und einem reduzierten Materialaufwand hat die OHB SE den Gewinn im ersten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Überschuss des Technologieunternehmens im Bereich Raumfahrt und Sicherheit, Telematik und Satellitenbetrieb erhöhte sich von 4,8 auf 6,1 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis des Bremer Unternehmens stieg von 7,1 auf 8,7 Millionen Euro. Das EBIT erhöhte sich von 7,8 auf 9,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg um 19,2 Prozent auf 12,7 Millionen Euro. Die Umsätze stiegen auf 147 nach 145,3 Millionen Euro, die Gesamtleistung erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 165,3 Millionen Euro.

Paragon profitiert von Dynamik der Elektromobilität

Der Automobilzulieferer Paragon hat im ersten Quartal von der sehr guten operativen Geschäftsentwicklung in den Segmenten Elektronik und Elektromobilität profitiert. Der Konzernumsatz des Delbrücker Unternehmens stieg um 11,7 Prozent auf 25,9 Millionen Euro. Größter Wachstumstreiber war dabei die Sparte Elektromobilität, die ein Wachstum von 45,5 Prozent verzeichnete und damit ihren Umsatzanteil auf 9,9 (Vorjahr 7,6) Prozent erhöhte.

VIB Vermögen profitiert von höheren Mieteinnahmen

Die VIB Vermögen AG hat Gewinn und Umsatz im ersten Quartal dank höherer Mieteinnahmen aus Neuinvestitionen und niedrigerer Zinsaufwendungen für Immobilienkredite gesteigert. Das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Fusionierte Ahold-Delhaize verbessert Umsatz und Gewinn

Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold-Delhaize hat bei seinen Nettoumsätzen erheblich zugelegt. Hier verbesserte sich das Unternehmen im ersten Quartal um 65 Prozent. Doch die Entwicklung in den USA, wo Ahold den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet, war von fallenden Preisen, schlechtem Wetter und einem ungünstigen Zeitpunkt des Osterfestes geprägt.

Asthma-Medikament von Astrazeneca verfehlt Endpunkt in klinischer Studie

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in einer Studie für ein Asthma-Medikament eine Niederlage erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Mittel Tralokinumab in einer klinischen Studie nicht den primären Endpunkt erreicht.

Aviva verkauft Anteile an spanischen Versicherungsgeschäften

Der britische Versicherungskonzern Aviva veräußert Beteiligungen in Spanien für insgesamt 475 Millionen Euro. Die Aviva Plc trennt sich von ihren Anteilen an den Lebensversicherungs- und Pensions-Joint-Ventures Unicorp Vida und Caja Espana Vida sowie an dem Lebensversicherungsgeschäft Aviva Vida y Pensiones.

Axa-Umsatz stagniert - IPO von US-Lebensversicherer 2018

Der französische Versicherer Axa ist im ersten Quartal beim Umsatz nicht vorangekommen und hat damit die Erwartungen verfehlt, will aber einen Minderheitsanteil an seinem US-Geschäft an die Börse bringen. Die Erstnotiz soll in der ersten Jahreshälfte 2018 erfolgen.

Rüstungskonzern BAE profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben

Der Rüstungs- und Raumfahrtkonzern BAE hat seine Gesamtjahresprognose bestätigt. Für das vergangene Jahr rechnet der Konzern zugleich mit einem bereinigten Gewinn je Aktie - also ohne Sonderposten -, der um 5 bis 10 Prozent über den ursprünglich erwarteten 0,403 britischen Pfund liegt.

Ölkonzern Eni glänzt dank Preisanstieg mit sattem Gewinnplus

Der italienische Ölkonzern Eni hat dank der anziehenden Ölpreise im ersten Quartal seinen Gewinn mehr als verdreifacht. So schoss der bereinigte operative Gewinn, aus dem Einmalposten wie etwa Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet sind, von 583 Millionen auf 1,83 Milliarden Euro in die Höhe. Zugleich schnellte der Umsatz um 35 Prozent auf 18,05 Milliarden Euro empor.

ING steigert ihren Vorsteuergewinn kräftig

Der niederländische Finanzkonzern ING Group hat solide Quartalsergebnisse vorgelegt. Zwar ging der Nettogewinn von 1,26 Milliarden auf 1,14 Milliarden Euro zurück. Aber das war vor allem dem Ergebnisbeitrag aus Anteilsverkäufen an der NN Group im Vorjahr geschuldet. Ohne diesen Basiseffekt verbesserte sich der Vorsteuergewinn um 39 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro.

Toyota verzeichnet wegen starkem Yen kräftigen Gewinneinbruch

Der japanische Autohersteller Toyota hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient. Der schwache US-Markt und der relativ starke Yen schlugen ins Kontor. Der Nettogewinn brach 2016/17 trotz eines Absatzplus' um 20 Prozent auf 1,8 Billionen Yen oder umgerechnet 14,5 Milliarden Euro ein.

Verbund erhöht nach starkem Erstquartal die Prognose

Der österreichische Stromversorger Verbund wird nach einem deutlichen Gewinnanstieg zum Jahresauftakt zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Verbund profitierte im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach flexiblen Stromprodukten. Zudem trugen nach Unternehmensangaben Restrukturierungsmaßnahmen und Kostensenkungen zum Ergebnis bei.

