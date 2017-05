E.on-Chef Johannes Teyssen versucht trotz des Rekordverlusts im Vorjahr seine Aktionäre bei der Stange zu halten. In Essen gelingt ihm dieses Kunststück erstaunlich gut.

E.on-Chef Johannes Teyssen mag es sportlich. Nur wenige Minuten vor seiner halbstündigen Rede bei der E.on-Hauptversammlung in der Essener Grugahalle gibt sich der Chef des Energieriesen entspannt. Seit 17 Jahren erlebe er nun diese Hauptversammlungen. So öde wie in diesem Jahr sei es aber noch selten gewesen: "Es gibt nicht einmal einen Gegenantrag gegen die Entlastung des Vorstands", scherzt Teyssen, bevor er ans Rednerpult eilt.

Die Lockerheit von Teyssen verwundert. Denn der Druck auf den 57-jährigen Konzernlenker ist enorm. Aus dem einst wertvollsten Unternehmen Deutschlands ist ein schwankender Riese geworden: Nach dem höchsten Verlust seiner Unternehmensgeschichte von 16 Milliarden Euro im vergangenen Jahr startete der Konzern 2017 erneut mit einem mauen Ergebnis. Der Nettogewinn im ersten Quartal 2017 halbierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 628 Millionen Euro.

Bereits bei der Präsentation der Quartalszahlen versprach Teyssen, bilanziell reinen Tisch gemacht und den Grundstein zum Wachstumspfad gelegt zu haben. Doch der Gegenwind ist derzeit in allen Kernbereichen des Konzerns rau. Die Ökostromerzeugung verliert durch die neuen Ausschreibungsmodelle und die enorme ...

