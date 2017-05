Nach einem schlechten ersten Quartal ist der Autozulieferer Norma mit Blick auf den US-Markt wieder optimistischer. Zudem profitierte Norma von guten Geschäften in Europa. Dadurch wurde der Gewinn gesteigert.

Der Auto- und Industriezulieferer Norma sieht in dem zuletzt gebeutelten US-Markt für Nutzfahrzeuge und Landmaschinen etwas Licht am Ende des Tunnels. Im ersten Vierteljahr 2017 habe sich die Lage dort zwar noch einmal sehr negativ entwickelt, sagte Konzernchef Werner Deggim am Mittwoch zu Reuters. Die Prognose für den Gesamtmarkt sei im laufenden Quartal aber freundlicher und für das ...

