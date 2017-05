STUTTGART (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Abgasskandals hat der Prüfkonzern Dekra eine strikte Überwachung von Software-Updates in Autos gefordert. In Europa kontrolliere bislang keiner die Software, die vom Hersteller jederzeit auch ohne Wissen der Fahrer auf die Steuerungsgeräte aufgespielt werden könne, sagte Dekra-Chef Stefan Kölbl am Mittwoch in Stuttgart. Autobauer müssten das Auslesen der Fahrzeugdaten ermöglichen und die Politik das notwendige Regelwerk dafür schaffen. 2015 wurde bekannt, dass VW in den USA Abgaswerte von Dieselautos mit Software manipuliert hat. Seither wird intensiv über eine wirklichkeitsnahe Messung debattiert./ngu/wdw/DP/fbr

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0208 2017-05-10/13:33