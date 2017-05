Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

POLLION bringt mit carepinio ein neues Marktforschungsangebot fürKonsumgüterhersteller auf den Markt(press1) - 10. Mai 2017 - Mit der neuen Befragungs-App carepinio könnenEndverbraucher schnell und kostengünstig in den Produktentwicklungsprozesseingebracht werdenFMCG-Herstellern öffnet sich der Weg zum professionellen Einsatz vonMarktforschungstools in der Produktentwicklung.Berlin, 10.05.2017 | Die POLLION GmbH bringt mit carepinio ein neuesMarktforschungsangebot für Konsumgüterhersteller und Händler aus denBereichen Lebensmittel, Kosmetik, Drogerie und Gesundheit auf den Markt.POLLION, bekannt durch seine App biopinio für Bio-Lebensmittel undNaturkosmetik, öffnet sich mit carepinio auch der Marktforschung fürkonventionelle Produkte.Das neue Marktforschungstool unterstützt Firmen bei der Produkt- undMarkenentwicklung mit einem Baukasten von standardisierten Tests (Design-und Konzepttests, Markenbefragungen, Zielgruppenerstellung, etc.).Die Befragungen werden mit der eigens entwickelten carepinio-App(verfügbar für Android- und Apple-Geräte) durchgeführt. Es handelt sichbei carepinio um ein aktiv gemanagtes, appbasiertes Verbraucherpanel mitAusrichtung auf Käufer von schnelldrehenden Konsumgütern. Dr. NicolasScharioth, Gründer und Geschäftsführer der POLLION GmbH: "Wir wollen mitcarepinio gerade auch Unternehmen aus dem Mittelstand mit wenigMarktforschungserfahrung und kleinen Budgets helfen, auf Augenhöhe mit dengroßen FMCG-Konzernen zu agieren."POLLION kooperiert bei carepinio auch mit der Designagentur PURE:COMM ausNeu-Anspach, um Kunden einen integrierten Designprozess anbieten zukönnen. Stephan Nandzik, geschäftsführender Gesellschafter der PURE:COMMGmbH: "Mit carepinio haben wir jetzt endlich ein modernes, schnelles undkostengünstiges Instrument zur Hand, welches unsere Beratungs- undUmsetzungskompetenz sehr positiv unterstützt."Im carepinio-Entscheider-Dashboard fließen die Ergebnisse aus derMarktforschung auf anschauliche Weise minutenschnell ein und ermöglichenso eine verbraucherdatenbasierte Entscheidungsfindung. POLLION plant, dascarepinio-Dashboard mit weiteren unternehmensrelevanten Datenquellen zuverknüpfen und so zu einem Unternehmens-Cockpit auszubauen.Erklärvideo carepinio Marktforschung:https://www.youtube.com/watch?v=23YaYsPBiGYPOLLION GmbHDr. Nicolas SchariothGeschäftsführerLeipziger Platz 1010117 BerlinTel.: 030/51305057Email: mailto:scharioth@pollion.comPresse-Informationen und Bilder: http://carepinio.de/presseUnternehmenswebseite: http://pollion.comDie POLLION GmbH wurde im Juni 2014 gegründet und bietet mit biopinioappbasierte Marktforschung für den Bio-Sektor an. Tausende Bio-Verbraucheraus ganz Deutschland nutzen die App regelmäßig und liefern denAuftraggebern wichtige Erkenntnisse zu aktuellen sowie zukünftigenProdukten und Konzepten. Zu den Kunden zählen führende Hersteller undEinzelhändler von Bio-Lebensmitteln und Naturkosmetikartikeln. Auf denWebseiten des Unternehmens sind Beispiele von Projekten aufgeführt.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1494414050.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* carepinio App (jpg, 5 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

