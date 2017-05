Hamburg (ots) - Schauspielerin Sonja Kirchberger (52) sagt diese Woche in GALA (Ausgabe 20/17, ab morgen im Handel), wie die Beziehung zu ihrem 14 Jahre jüngeren Freund Daniel funktioniere: "Bei mir funktioniert eine Beziehung nur, wenn der Mann, den ich begehre, auch mein bester Freund ist, und das ist er. Ich bin auch kein Typ, der ständig kontrolliert oder ein Update benötigt, wo der andere gerade ist." Kirchberger und der Argentinier leben auf Mallorca.



