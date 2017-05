Unterföhring (ots) -



- Sonderprogrammierung zum Schutz der Meere auf sechs Sendern - Vom 23. bis 30. Juni auf Sky 1, Sky Arts, Nat Geo Wild, Disney Cinemagic, Kinowelt TV und Spiegel Geschichte sowie auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go



10. Mai 2017 - Weltweit wird täglich zu viel Plastikmüll produziert, die Entsorgung hat gravierende Lücken und so gelangen laut Naturschutzbund rund zehn Millionen Tonnen Plastikmüll jedes Jahr in unsere Meere. Mit weitreichenden Folgen für Mensch und Umwelt: Nach Experteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile in unseren Ozeanen schwimmen, als Fische.



Sky Deutschland setzt sich daher gemeinsam mit Sky UK und Sky Italia für den Schutz der Meere ein. Im Rahmen der unternehmensübergreifenden "Sky Ocean Rescue"-Initiative führt Sky Millionen von Menschen nicht nur die Schönheit unserer Ozeane vor Augen, sondern auch deren Verwundbarkeit.



Auch wir bei Sky steuern unseren Beitrag bei: Wir stellen alles, was Auswirkungen auf die Ozeane haben könnte auf den Prüfstand, wie etwa ein geringer Materialverbrauch beim Design unserer Produkte. Einweg-Plastikverpackungen zu vermeiden, ist ein weiterer wichtiger Schritt, den wir mit der gesamten europäischen Sky Gruppe gehen wollen - sowohl bei den Logistikprozessen als auch bei den Produkten, die wir herstellen. Weitere Informationen auf www.sky.de/oceanrescue.



Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: "Als Europas größte Entertainment-Gruppe nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr bewusst wahr. Dazu gehört es nicht nur, unsere Zuschauer mit hochwertigen Dokumentationen und Reportagen zu unterhalten und zu informieren, sondern auch, Menschen zum Nachdenken und Handeln anzuregen. Wenn es uns dabei gelingt, im Rahmen unseres gruppenweiten Sky Ocean Rescue Projekts ein Umdenken beim Plastikverbrauch zu bewirken, haben wir unser Ziel erreicht. Sky setzt sich für dieses Projekt mit viel Energie und Überzeugung ein - denn der Schutz der Ozeane geht uns alle an."



Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Wir produzieren täglich jede Menge Plastikmüll, von dem leider viel zu wenig recycelt wird. Mit unseren Eigenproduktionen 'Die Plastikflut', 'Der Wal im Plastikmeer', 'Dead Sea - Kunst für die Meere' sowie dem 'Mix up Art'-Spezial wollen wir nicht nur auf Missstände hinweisen, sondern auch Möglichkeiten zur Vermeidung aufzeigen. Damit unterhält unser Programm nicht nur, sondern kann auch zu nachhaltigen Veränderungen führen."



Die Programm-Highlights zur "Sky Ocean Rescue Week" vom 23. bis 30. Juni im Überblick:



Sky 1:



Die britische Dokumentation "Der Wal im Plastikmeer" dreht sich um einen Anfang des Jahres an der norwegischen Küste gestrandeten Wal. Trotz größter Bemühungen der Küstenbewohner und Hilfsorganisationen kam für den unterernährten Säuger jede Hilfe zu spät. Wissenschaftler fanden später über 30 Plastikteile in seinem Magen. Die ebenfalls aus Großbritannien stammende Doku "Die Plastikflut" befasst sich mit der immensen weltweiten Verschmutzung von Stränden und zeigt, wie sich Plastik in Mikroplastik zersetzt und dadurch Teil der Nahrungskette vieler Lebewesen und dadurch auch von uns Menschen wird. Beide Dokumentationen laufen am Freitag, 30. Juni um 18.30 und 19.20 auf Sky 1 und auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.



Sky Arts:



In der zweiteiligen Sky Deutschland Eigenproduktion "Dead Sea - Kunst für die Meere" am 23. Juni um 20.15 und 21.05 Uhr auf Sky Arts HD kreieren Künstler aus Plastikabfällen der Ozeane ideologische Botschaften, um den Menschen vor Augen zu führen, wie viel Müll in den Meeren landet. Außerdem ist am 25. Juni um 16.25 Uhr "Die Schatzinsel" zu sehen. Rund 550 Kilometer vor der Küste von Costa Rica im Pazifik liegt die Isla del Coco. Die Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Academy initiierte ein außergewöhnliches Kunstprojekt mit 39 international renommierten Künstlern, das alte Piratenlegenden mit dem Umweltschutz verbindet. Am 27. Juni ist um 20.15 Uhr ein "Mix up Art"-Spezial mit Geert Vons, Künstler und Umweltaktivist von Sea Shepherd Niederlande und Adam Stubley, der die Kunstwerke auf dem Tollwood Festival jährlich gestaltet, zu sehen. Die beiden schaffen innerhalb von 48 Stunden ein gemeinsames Kunstwerk, das sich gegen die Plastikverschmutzung der Meere ausspricht. Die Inhalte sind auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zu sehen.



Nat Geo Wild:



Die Sonderprogrammierung des Dokumentationssenders nimmt die Zuschauer am 24. Juni von circa 6.00 bis 21.45 Uhr mit auf eine dokumentarische Reise von den Galapagosinseln bis hin zu den Geheimnissen des Mittelmeers, sowie den Schätzen der Meere und deren biologische Vielfalt. Zu sehen sind Filme wie "Die Insel der Haie" und "Geheimnisse des Mittelmeers" sowie die Serien "Wild World: Südseeparadies Palau", "Ein Jahr am Great Barrier Reef" und "Menschen und Natur: Lebensraum Wildnis - Ozeane". Diese werden sowohl linear auf Nat Geo Wild, als auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand ausgestrahlt.



Disney Cinemagic:



Der Kindersender zeigt ebenfalls themenspezifische Filme wie die Disney-Klassiker "Findet Nemo" (24. Juni um 20.15 Uhr), und "Arielle die Meerjungfrau - Wie alles begann" (25. Juni um 14 Uhr), um auch bei den Kleinsten Sympathie für den Schutz der Ozeane und das Leben darin zu erwecken. Außerdem wartet auf die Kids "Sammys Abenteuer 1 & 2" über die Erlebnisse der Meeresschildkröte in den sieben Weltmeeren am 24. Juni um 10.35 Uhr und ab 12.00 Uhr.



Spiegel Geschichte:



In der Doku "Verschollene Filmschätze: 1967 - Die Ölpest durch den Tanker" ist die erste größere Havarie eines Öltankers aus dem Jahr 1967 zu sehen. Die Torrey Canyon lief dabei vor der Küste Südenglands auf Grund und konnte nicht mehr gerettet werden. Dieses Unglück verursachte die erste große Ölpest. Am 26. Juni um 13.50 Uhr auf Spiegel Geschichte und auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.



Kinowelt TV:



Die andalusische und die marokkanische Küste sind als Urlaubsparadies beliebt. Dennoch war bis vor wenigen Jahren weder der Wissenschaft noch der Öffentlichkeit bekannt, welch ein Naturparadies die Meerenge von Gibraltar darstellt: Hier leben mehr Walarten auf engstem Raum als irgendwo sonst auf der Erde. Doch die Meerenge ist auch ein Nadelöhr des globalisierten Warenflusses mit einer weltweit einmaligen Dichte an Schiffsverkehr. Die packende Doku "The Last Giants" zeigt das Zusammenleben der Wale auf engstem Raum und die Gefahren, die von riesigen Containerschiffen ausgehen. Am 27. Juni um 22.05 Uhr auf Kinowelt TV und auf Sky Go und Sky On Demand.



