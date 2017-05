Bonn (ots) - Aufgeschreckt durch den Fall Franco A. lässt die Führung der Bundeswehr derzeit sämtliche Kasernen durchsuchen: "Traditionszimmer" mit Wehrmachts-Deko und Weltkriegs-Souvenirs scheinen nun doch kein Einzelfall zu sein. Die Wehrmacht sei "in keiner Weise identitätsstiftend für die Bundeswehr", beteuert die Verteidigungsministerin. Die Namen einiger Bundeswehrkasernen lassen da Zweifel aufkommen. Der bisher tadellose Ruf der Bundeswehr als Parlamentsarmee, als Staatsbürger in Uniform, ist jedenfalls angekratzt.



Zu viel der "Traditionspflege"? Was läuft da schief in der Truppe? Schaut die Führung der Bundeswehr weg?



Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:



- Winfried Nachtwei, Bündnis 90/Grüne, Mitglied im Beirat für Fragen der Inneren Führung der Bundeswehr - Birgit Schmeitzner, Verteidigungsexpertin Bayerischer Rundfunk - Ulrich Scholz, Oberstleutnant a.D. - Thomas Wiegold, Blog "Augen geradeaus"



