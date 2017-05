Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator deutet auf stabiles Wachstum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf ein stabiles Wachstum in den meisten großen Mitgliedsländern. Eine stabile Dynamik gebe es in den USA, Japan, Großbritannien und der Eurozone einschließlich Frankreich und Italien, erklärte die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Im März verharrt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum bei 100,1 Punkten.

Aufschwung in Europa könnte Anleihen schwer treffen

Die politischen Gewitter über Europa haben sich verzogen. Das liefert neue Gelegenheiten für Investoren. Bei europäischen Firmenanleihen sollten sie allerdings vorsichtig sein. Wie bei anderen europäischen Wertpapieren auch haben Anleihen mit und ohne Investmentgrade, die auf Euro lauten, seit der ersten Runde der Präsidentenwahlen in Frankreich deutlich zugelegt. Die Rally hat den Markt auf schwindelerregende Höhen geführt.

VÖB-Ökonomen: Erste EZB-Beschlüsse zu Exit am Jahreswechsel

Die Volkswirte der im Bundesverband öffentlicher Banken (VÖB) zusammengeschlossenen Landesbanken rechnen damit, dass die Europäischen Zentralbank (EZB) erste Entscheidungen zu einem langsamen Ausstieg aus ihrer expansiven Geldpolitik am Jahreswechsel 2017/2018 treffen wird.

Chemische Industrie Deutschlands deutlich optimistischer für 2017

Die chemisch-pharmazeutische Industrie Deutschlands rechnet nach einem unerwartet guten ersten Quartal damit, dass sich Produktion und Umsatz im gesamten Jahr 2017 besser als bisher angenommen entwickeln werden. Der Branchenverband VCI hob seine Prognose für das Produktionswachstum auf 1,0 (bisher: 0,5) Prozent an und die für das Umsatzwachstum auf 3,5 (1,0) Prozent, wobei ein Anstieg der Chemikalienpreise um 2,5 Prozent unterstellt wird.

Unternehmen fehlen immer mehr IT-Experten

Deutschland mangelt es zunehmend an Fachkräften im Bereich der Informationstechnologie (IT) und anderen Berufen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint). Im April fehlten 237.500 Arbeitskräfte im Mint-Bereich, heißt es in einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag mehrerer Wirtschaftsverbände und Initiativen. Dies sei der höchste Stand seit Beginn der entsprechenden Erhebung im Jahr 2011.

Frankreichs Industrie steigert Produktion überraschend stark

Die französische Industrieproduktion ist im März stärker als erwartet gestiegen. Vor allem das verarbeitende Gewerbe legte kräftig zu. Wie die Statistikbehörde berichtete, steigerte die Industrie ihren Ausstoß um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,0 Prozent erwartet.

Rot-Grün verliert laut Umfragen Mehrheit in Nordrhein-Westfalen

Nach Schleswig-Holstein könnte die SPD Umfragen zufolge am kommenden Sonntag auch bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen ihre Führungsrolle verlieren. In einer Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung bleibt die SPD zwar stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen. Sie verliert aber im Vergleich zur letzten Umfrage 4 Punkte und kommt nur noch auf 33 Prozent. Die Grünen kommen auf 7 Prozent, und damit würde es für eine Neuauflage der rot-grünen Regierung nicht mehr reichen.

NRW-Steuerfahnder gehen gegen Steuerhinterziehung auf Malta vor

Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen gehen Hinweisen auf Steuerhinterziehung und Steuertrickserei in großem Stil auf Malta nach. Grundlage ist ein Datenträger mit Angaben über rund 70.000 sogenannte Offshore-Firmen, wie das nordrhein-westfälische Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Der Stick eines anonymen Informanten zeige, wie Firmengeflechte auf der Mittelmeerinsel genutzt würden, um in Deutschland Steuern zu umgehen.

Von der Leyen kündigt Reformen bei Bundeswehr nach Fall Franco A. an

Nach Bekanntwerden des jüngsten Bundeswehr-Skandals hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Reformen bei der Bundeswehr angekündigt. Dabei gehe es um eine Revision der Disziplinarverfahren, die Stärkung des Prinzips Innere Führung, eine Verbesserung der politischen Bildung der Soldaten und schnellere Meldeketten, sagte die Ministerin vor Beginn einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin.

Bundesweite Razzien gegen mutmaßliche IS-Mitglieder und -Unterstützer

Mit einer Razzia in mehreren deutschen Städten sind die Sicherheitsbehörden gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Am Mittwoch wurden dabei unter anderem die Wohnungen von drei namentlich bekannten Beschuldigten durchsucht, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Es gab demnach aber keine Festnahmen.

Europas Flüchtlingsquoten vor Gericht

Der Streit um die in der EU beschlossenen Flüchtlingsquoten ist seit Mittwoch vor Gericht. Vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg begann am Vormittag das Verfahren zu den Klagen Ungarns und der Slowakei gegen die Verpflichtung, Flüchtlinge aus den Hauptankunftsländern Italien und Griechenland aufzunehmen. Budapest und Bratislava wollen einen entsprechenden Beschluss der EU-Innenminister von 2015 für nichtig erklären lassen.

Frankreichs Ex-Premier Valls holt sich Abfuhr von Macron-Lager

Der frühere französische Premierminister Manuel Valls hat sich vom Lager des neu gewählten Präsidenten Emmanuel Macron eine Abfuhr geholt. Der Sozialist Valls erfülle "bis dato" nicht die Kriterien, um für Macrons Bewegung als Kandidat bei der Wahl zur Nationalversammlung im Juni anzutreten, hieß es am Mittwoch von "La République en Marche" - ehemals "En Marche!" - in Paris.

Bulgarien schlägt Europaabgeordnete Gabriel als EU-Kommissarin vor

Die bulgarische Regierung hat eine Kandidatin für ihren seit Monaten unbesetzten Posten in der EU-Kommission vorgeschlagen. Wie ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch sagte, nominierte Sofia die Europaabgeordnete Mariya Gabriel für den Posten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will demnach Gabriel kommende Woche in Straßburg empfangen; danach soll über ihre Eignung für den Posten entschieden werden.

Türkei empört über neue US-Waffenlieferungen für syrische Kurdenmiliz

Die Türkei hat die Ankündigung der US-Regierung scharf kritisiert, den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im Norden Syriens schwere Waffen für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu liefern. Waffenlieferungen an die Kurdenmiliz seien "inakzeptabel", sagte Vize-Regierungschef Nurettin Canikli dem Fernsehsender A Haber.

Griechenland Verbraucherpreise Apr +0,7% gg Vm

Griechenland Verbraucherpreise Apr +1,6% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 5. Mai +2,4% auf 415,7 (Vorwoche: 405,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 5. Mai +1,7% auf 250,3 (Vorwoche: 246)

US/MBA Refinance Index Woche per 5. Mai +3,3% auf 1.345,5 (Vorwoche: 1.302)

