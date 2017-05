PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident François Hollande hat seinen designierten Nachfolger Emmanuel Macron aufgefordert, Frankreich wieder zu einen. "Wir müssen die Spaltungen bekämpfen, die unsere Völker zerreißen, auch hier (...)", sagte der scheidende Staatschef am Mittwoch in Paris.

Hollande spielte auf den Präsidentenwahlkampf an, der phasenweise sehr hart geführt wurde. Macron (39) setzte sich im Endduell am vergangenen Sonntag gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch, die den Euro verlassen will und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs fordert. Macron ist hingegen ein klarer Europabefürworter.

Hollande sprach bei einer Feier anlässlich des Gedenktages zur endgültigen Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1848. Es war laut seiner Umgebung die letzte öffentliche Rede des 62-Jährigen vor der Machtübergabe an Macron an diesem Sonntag. Macron nahm an der Feier im Luxemburg-Park in Sichtweite des Senats teil./cb/DP/zb

