1,48 Millionen Personen stiegen im vergangenen Monat in ein Swiss-Flugzeug ein. Das entspricht gegenüber der Vorjahresperiode einem Plus von 8,5%, wie die Lufthansa-Tochter am Mittwoch mitteilt. Die Zahl der Flüge ging indes um 3,9% auf 11'813 zurück. Deutlich verbessert hat sich die Auslastung. Der sogenannte Sitzladefaktor, ...

