FMW-Redaktion

Schon mal den Namen David Stockman gehört? Hierzulande ist eher eher weniger bekannt. Er hat aber in den USA einen sehr guten Ruf als Experte und eine gute Bekanntheit bei Kennern von Wall Street und dem "Sumpf" in Washington DC. Stockman war unter Präsident Ronald Reagan in den 80ern jahrelang sein Leiter des Budgetbüros. Danach war er an der Wall Street tätig, unter anderem als Führungskraft bei Salomon Brothers (noch in den 90ern ein klanghafter Name in New York).

David Stockman. Foto: Gage Skidmore/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Aktuell tritt er an die Öffentlichkeit mit klaren Aussagen zur Börsenlage. Laut Stockman verkaufen auf den derzeitigen hohen Börsenniveaus die Coprorate Insiders (also Führungskräfte) von Konzernen in Massen ihre eigenen Aktien. Damit will er wohl andeuten, dass sie wüssten, dass etwas Schlimmes bevorsteht. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt seiner Aussagen. Donald Trump habe in seinen Budgetwünschen mit dem Kongress vor allem fette Aufschläge für das Militär durchgeboxt, aber Kürzungen seien wohl nicht durch den Kongress gegangen. Jetzt stehe Trump aufgrund seiner Ausgabensteigerungen für das Militär mit Mehrkosten im Budget von 30 Milliarden Dollar vor einem Problem.

Und Stockman verweist eindringlich auf die US-Schuldenobergrenze, die derzeit bei 19,8 Billionen Dollar liegt. Die aktuelle Staatsverschuldung liegt momentan bereits an dieser Grenze. Die Bundesregierung in Washington lebt derzeit nur, weil sie durch Buchungstricks Ausgaben in die Zukunft verschiebt. Das ist keine neue Erfindung von Trump - auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...