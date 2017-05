Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal von 66 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe zwar beim Reingewinn enttäuscht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sollten sich die operativen Ergebnisse in den kommenden Quartalen verbessern, da sich die Ausgaben normalisieren dürften. Ibrahim erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018./la/zb

