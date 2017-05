Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein starker Jahresauftakt sei in den Papieren des Online-Händlers bereits eingepreist, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Mittwoch. Gegenüber seinen ursprünglichen Schätzungen sei das erste Quartal aber eine Enttäuschung, sodass er seine Schätzungen für 2017 etwas kürzte. Auf längere Sicht habe er sie aber unverändert belassen. Das leicht angehobene Kursziel begründete er mit zeitlichen Verschiebungen in seinem Modell./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0100 2017-05-10/14:09

ISIN: DE000ZAL1111