STUTTGART (dpa-AFX) - Die baden-württembergische L-Bank greift Firmengründern unter die Arme, die kein eigenes Kapital haben. Ein im April angelaufenes Programm zur Mikrofinanzierung werde gut angenommen, sagte Institutschef Axel Nawrath am Mittwoch in Stuttgart. "Wir schließen damit eine Lücke, die bisher nicht abgedeckt wird." Andere Banken ohne Förderauftrag hätten an solchen Finanzierungen auch wegen des relativ hohen Verwaltungsaufwands kein Interesse.

Es geht um Kredite von bis zu 10 000 Euro. Um sie zu bekommen, müssen die Antragsteller vorher den gleichen Betrag über "Crowd Funding" einbringen, also Schwarmfinanzierung - auf einer Webseite stellen sie ihre Idee vor und werben Geld ein. Die Verbindung von Crowd Funding und einem Förderkredit sei einmalig in Deutschland, so Nawrath.

Bisher haben sich rund 20 Interessenten gemeldet bei der L-Bank. Bis zum Jahresende rechnet die Bank auch durch die höhere Bekanntheit der Finanzierungsmöglichkeit mit einer deutlich anziehenden Nachfrage. Unter den Interessenten sind beispielsweise drei Studenten der Stuttgarter Hochschule der Medien, die eine Lese- und Schreibhilfe-App für Legastheniker entwickelt haben. Ein Schreiner wiederum will Möbel aus Blech herstellen. Auch eine T-Shirt-Produzentin hat sich gemeldet.

In Mikrofinanzierungen anderer Institute in anderen Ländern liegt die Ausfallquote nach Angaben von Nawrath bei fünf bis zehn Prozent. Erfahrungen für Baden-Württemberg bei diesem Finanzierungsmodell gebe es aber noch nicht, sagte der Bankenchef. "Das ist ein innovatives Experiment in einer Nische."

Nawrath stellte zudem die Jahreszahlen seines Instituts für 2016 vor. Das Förderneugeschäft erhöhte sich im Vergleich zu 2015 um 2,1 Milliarden Euro auf 12,7 Milliarden Euro - also ein sattes Plus von einem Fünftel. Die Bank wertete den Anstieg als Beleg für ein gutes Förderangebot mit hoher Nachfrage. Neben günstigen Krediten für Firmen und Existenzgründer gibt die Förderbank auch Darlehen für Neubau, Kauf und Modernisierung von Häusern und Wohnungen. Zwei Milliarden Euro gingen 2016 in die Wohnraumförderung, das waren 0,2 Milliarden weniger als 2015. Dies lag vor allem daran, dass ein Energieeffizienz-Programm im vergangenen Sommer planmäßig auslief.

Andere Geschäftszahlen waren positiv. So stieg der Zinsüberschuss den Angaben zufolge um ein Prozent auf 368,9 Millionen Euro und das Betriebsergebnis ging - gewissermaßen parallel zum Fördervolumen-Anstieg - um ein Fünftel hoch auf 338,5 Millionen Euro./wdw/DP/stb

AXC0229 2017-05-10/14:09