Wien - Flossbach von Storch sucht neue Mitarbeiter, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vermögensverwalter habe auf seiner Internetseite eine Reihe interessanter Jobangebote veröffentlicht. Eine Position sei für die Luxemburger Dependance ausgeschrieben.Die Gesellschaft suche für das Kölner Büro unter anderem zwei "Marketing Country Manager": Eine(n) für Italien sowie eine(n) für Frankreich beziehungsweise Belgien. Die Aufgabe bestehe in der "Betreuung unserer Marketing- und Kommunikationsmittel" für den jeweiligen Markt. Interessenten sollten eine abgeschlossene Bankausbildung und/oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie mindestens fünf Jahre Erfahrung im Marketing von Finanzdienstleistungen und -produkten in den betreffenden Regionen vorweisen. Fast überflüssig zu erwähnen, dass sie hervorragende Kenntnisse der französischen oder italienischen Sprache haben müsse - vorzugsweise auf dem Niveau eines Muttersprachlers.

