Im ersten Quartal 2017 weitete der Baustoffkonzern HeidelCement seinen Verlust aus, obwohl die Nachfrage in Nordamerika und Europa gestiegen ist. Welche Rolle dabei die Saisonalität spielt und was Sie von dem Ausblick erwarten dürfen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Roger Peeters von PFP Advisory die Spekulation um den von Trump geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko und welche Auswirkungen das auf einzelne Bau-Unternehmen haben könnte.