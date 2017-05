-------------------------------------------------------------- JP Cooper http://ots.de/zCLJT --------------------------------------------------------------



Er ist einer der spannendsten britischen Newcomer und hat mit seiner Debütsingle "September Song" auf Anhieb weltweit die Charts erobert! JP Cooper steht für eine grandiose musikalische Vielfältigkeit und vereint Elemente von Stand-Up-Soul und Country-inspirierte Gitarrensounds. Anfangs nur bei kleinen Wohnzimmer-Konzerten in seiner Heimatstadt Manchester anzutreffen, performt JP Cooper mittlerweile auf der ganzen Welt - und manchmal an zwei sehr unterschiedlichen Locations an einem Tag! Am 24. Juni wird JP Cooper zunächst den Rockfans auf dem Hurricane Festival einheizen, bevor er abends in der Hamburger Elbphilharmonie eine Show im Rahmen der N-JOY Late Nights spielt.



Neben Hurricane / Southside dürfen sich die Fans von JP Cooper auf zwei Shows in der Elbphilharmonie freuen: Am 23. und 24. Juni ist JP Cooper zu Gast bei den N-JOY Late Nights. Vom Wohnzimmer-Gig via Festival direkt in das Konzerthaus der Superlative! Die N-JOY Late Nights stehen für besondere Begegnungen - Klassik meets Pop - und ein neues Konzertformat in der Elbphilharmonie. Das NDR Elbphilharmonie Orchester und N-JOY laden zur Late Night in den Großen Saal. Der Ticketverkauf startet am 19.05. um 18 Uhr im NDR Ticketshop: https://www.ndrticketshop.de/elbphilharmonie



JP Cooper hat mit "September Song" die Charts im Sturm erobert: Es gab Platin in Großbritannien, Schweden (2x), Irland und den Niederlanden und die Gold-Auszeichnung in Kanada, Dänemark, Italien und Norwegen. Hierzulande erreichte "September Song" Platz 12 in den iTunes-Charts, Platz 21 bei Spotify und Platz 23 in den Airplaycharts. Insgesamt wurde die Single weltweit über 1,4 Millionen Mal verkauft und über 195 Millionen Mal gestreamt. Im Sommer soll sein Debütalbum auf den Markt kommen.



JP COOPER live: 12.05.2017 Hamburg, Nochtspeicher (ausverkauft) 17.05.2017 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld



JP COOPER @ N-JOY Late Nights 23. / 24.06.2017 Hamburg, Elbphilharmonie



JP COOPER @ Hurricane / Southside Festival 24. / 25. 06.2017



