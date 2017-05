-------------------------------------------------------------- Mc Delivery http://ots.de/kk4cZ --------------------------------------------------------------



München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



McDonald's Deutschland erweitert die Präsenz seines Lieferservices und nimmt ab sofort Lieferheld.de als Bestellplattform mit auf. Die Auslieferung von Big Mac & Co. übernimmt hierbei weiterhin der nationale Lieferpartner foodora - unabhängig davon, auf welcher Plattform der Gast bestellt. Zusätzlich wird das Liefergebiet kontinuierlich ausgeweitet.



Mit der Einführung des Lieferservices ist McDonald's Deutschland einem großen Gästewunsch nachgekommen. Wenn sie sich im Liefergebiet befinden, bekommen McDonald's Fans ihre Burger dorthin gebracht, wo sie gerade sind. Bestellen können sie zusätzlich zu www.foodora.de auch über www.lieferheld.de sowie über die entsprechenden Apps. Die Auslieferung des Essens übernimmt dabei unabhängig von der gewählten Bestellplattform weiterhin foodora. Ob man in den Genuss einer Belieferung kommt, lässt sich auf www.McDelivery.de prüfen. Der Mindestbestellwert liegt auf beiden Plattformen bei 15 Euro.



Ausweitung des Liefergebiets



Das McDonald's Liefergebiet wird über das Jahr 2017 hinweg kontinuierlich ausgeweitet. Aktuell ist der McDonald's Lieferservice mit den vier neu hinzugekommenen Städten Dresden, Leipzig, Münster und Stuttgart in 19 Städten und rund 100 Restaurants verfügbar. Dabei liegt das Liefergebiet in dem Areal, in dem foodora in der jeweiligen Stadt aktiv ist. Bis Ende des Jahres 2017 sollen mindestens 200 McDonald's Restaurants in mehr als 20 Städten Big Mac & Co. zu den Fans bringen.



www.McDelivery.de www.foodora.de www.lieferheld.de



OTS: McDonald's Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52942 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52942.rss2



Pressekontakt: McDonald's Deutschland LLC Philipp Wachholz Drygalski-Allee 51 81477 München Tel.: 089 78594-446 Fax: 089 78594-479 Mail: presse@mcdonalds.de Twitter: @McDonaldsDENews