Die Anbieter von kaufmännischen Softwarelösungen für das Elektrohandwerk haben in diesem Frühjahr vor allem ihr Angebot im mobilen Bereich weiter entwickelt.

So hat beispielsweise Ziemer das Update von SCC-Mobil in der Version 4.5.2 an seine Kunden weitergegeben. Mit dieser Version ist es möglich, mit unbegrenzt vielen mobilen Geräten parallel zu synchronisieren, d.h. niemand muss mehr warten, bis ein anderer mit seiner Synchronisation fertig ist. Dabei ist es unwesentlich, ob es sich um die normale Datenübertragung oder das Abholen von Aufmaßdaten zu einem Projekt handelt. Jede Form von gemischter Synchronisation ist möglich. Dabei verlängert sich die Zeit für eine Synchronisation kaum. Überschneiden sich neu eingegebene Arbeitszeiten mit bereits vorhandenen, so ist es jetzt möglich, die alten Zeiten an die neuen Eingaben anpassen zu lassen, so dass keine Arbeitszeiten doppelt vergeben werden. Bereits abgeschlossene Aufträge werden nicht geändert, die Anpassung bezieht sich rein auf das Arbeitszeitkonto des Mitarbeiters.

Die Namen der Auftragsarten können jetzt frei vergeben werden. Eine Zuordnung zu den Übergabewerten findet über eine Parameterdatei statt. Darüber hinaus werden Auswahllisten nun, wo es Sinn macht, alphabetisch sortiert dargestellt. (z.B. Mitarbeiter, Lieferanten, Texte, etc.). Wurde ein Arbeitsbericht nur gesichert und nicht abgeschlossen, erscheint vor der Synchronisation eine Meldung hierüber und man hat die Möglichkeit, den Auftrag zu bearbeiten. Auf dem Arbeitsbericht werden jetzt zusätzlich auch Pauschalen, Tätigkeitscodes sowie Begründungen für fehlende Unterschriften dargestellt (Bild?1).

Bei der Neuanlage von Material ist es nun nicht mehr zwingend erforderlich einen Lieferanten anzugeben (Ausnahme: bei Bestellungen). Des weiteren gehören Unterschriften jetzt nur noch zu dem aktuellen Termin, nicht mehr zum gesamten Auftrag.

