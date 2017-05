(In der um 12.24 Uhr gesendeten Meldung "Eon-Chef schließt Verkauf des Netzgeschäfts aus" muss es im 2. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen "Auf der Hauptversammlung widersprach Vorstandschef Johannes Teyssen am Mittwoch der Forderung des aktivistischen Investors Knight Vinke (NICHT Cevian)". Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Eon-Chef schließt Verkauf des Netzgeschäfts aus

Von Christian Grimm

ESSEN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon wird sich nicht von seinen Stromnetzen trennen. Auf der Hauptversammlung widersprach Vorstandschef Johannes Teyssen am Mittwoch der Forderung des aktivistischen Investors Knight Vinke. Die Netze seien das Rückgrat der Energiewende, sagte Teyssen in Essen. Das neue Geschäft mit klugen Lösungen für Firmen und Privatkunden in der neuen Energiewelt sei ohne die Netze gar nicht zu verstehen.

Unterstützung erhielt der Eon-Chef aus dem Kreis der versammelten Aktionäre. "Wir sind strikt gegen einen Verkauf der Netze", betonte Thomas Deser, Fondsmanager bei Union Investment. Die Energienetze sollen mit 1,7 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr mehr als die Hälfte des angepeilten EBIT von rund 3 Milliarden Euros beitragen und damit deutlich über Vorjahr abschließen.

