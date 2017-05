UTRECHT, Niederlande, 9. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das neuartige bispezifische Antikörper-Therapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am Mittwoch, dem 24. Mai 2017, um 8.00 Uhr MEZ im Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Niederlande, stattfinden wird.

Alle relevanten Dokumente und Informationen für die Versammlung, einschließlich der Mitteilung und der Tagesordnung, stehen auf der Merus-Website (www.merus.nl (http://www.merus.nl/)) im Abschnitt "Investor Relations" unter "Financial Information" zur Verfügung.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative humane bispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als "Biclonics®" bekannt sind. Biclonics® basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Merus führender bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-128 durchläuft derzeit in Europa eine klinische Phase-1/2-Studie zur potenziellen Behandlung von soliden HER2-positiven Tumoren. Merus zweiter bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-117 durchläuft derzeit in Europa eine klinische Phase1-Studie, an der Patienten mit akuter myeloischer Leukämie teilnehmen. Merus hat auch eine Reihe von proprietären Antikörperkandidaten in der präklinischen Entwicklung, darunter MCLA-158, das für das Binden an Krebsstammzellen konzipiert ist und als potenzielle Behandlung für Darmkrebs und andere solide Tumoren entwickelt wird, sowie Biclonics®, die für das Binden an verschiedenen Kombinationen von immunmodulatorischen Molekülen, einschließlich PD-1 und PD-L1, vorgesehen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin dargelegten historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung Vorhersagen, Schätzungen und andere "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Behandlungspotenzials unserer Produktkandidaten bispezifischer Antikörper.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken, das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang, die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln, mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte, unsere Abhängigkeit gegenüber Dritten zur Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten und unsere Abhängigkeit gegenüber Dritten bezüglich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) des Formulars 20-F aufgeführt sind, den das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 28. April 2017 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder impliziten Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemittelung wider. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

Kontakte:

Medien:

Eliza Schleifstein

+1 973 361 1546

eliza@argotpartners.com



Investoren:

Kimberly Minarovich

+1 646 368 8014

kimberly@argotpartners.com

