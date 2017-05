Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach "guten" Zahlen für das erste Quartal von 38 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Chipherstellers auf das zweite Jahresviertel sei nur gedämpft ausgefallen, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Mittwoch. Viel wichtiger für Dialog dürfte aber ohnehin das zweite Halbjahr werden. Er hob seine Schätzungen für 2018 an und führte außerdem Prognosen für 2019 neu in sein Modell ein./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0114 2017-05-10/14:29

ISIN: GB0059822006