Lange Zeit war die Angabe über die maximal zulässige Chiptemperatur Tjmax ausreichend. Heute findet sich stattdessen eine sogenannte virtuelle Chiptemperatur Tvjmax. Überdies ist seit einiger Zeit in Datenblättern noch eine Temperatur dazugekommen: die Tvjop (operation temperature). Doch was bedeuten eigentlich diese Datenblattangaben und welche Konsequenzen können sie auf die Auslegung von Halbleitern haben? Schauen wir uns dazu zunächst einmal die üblicherweise in Datenblättern auftretenden Temperaturen und deren Definitionen an.

Temperaturen im Chip Tj und Tjmax

Tj ist die Temperatur im Chip (beziehungsweise pn-Übergang = Junction). Sie ist wesentlich verantwortlich für die auftretenden Verluste und - speziell bei IGBT und MOSFET - den sicheren Arbeitsbereich (SOA: Safe Operating Area). Tjmax ist dann die unter allen Bedingungen maximal zulässige Temperatur im Chip. Das hört sich zwar einfach an, ist es aber nicht. Im stromdurchflossenen Chip stellt sich leider keine homogene Temperaturverteilung ein. In der Mitte des Chips wird die Temperatur mehr oder weniger deutlich höher sein als an den Rändern. Zudem wird sich auch im Volumen ein gewisser Temperaturverlauf einstellen. Diesen wird man während einer Entwicklung ohne entsprechende Messungen oder Simulationen kaum kennen. Handelt es sich nicht um Einzelchips sondern um parallel geschaltete oder um Module, wird die Situation vollends unübersichtlich. Wir hätten dann die unterschiedlichen Temperaturverläufe in allen Chips zu berücksichtigen. Deshalb wurde zur Vereinfachung der Entwicklertätigkeit die virtuelle Chiptemperatur eingeführt.

Es gibt aber auch Hersteller, die zum Beispiel in Datenblättern für IGBT-Module noch Tjmax angeben. Das wäre dann die maximal im (oder einem von mehreren) Chip auftretende Temperatur. Die zu bestimmen dürfte nicht ganz einfach sein.

Virtuelle Temperaturen im Chip Tvj und Tvjmax

Tvj ist eine über Fläche und Volumen theoretisch gemittelte Temperatur und damit eine reine Rechengröße oder eben eine virtuelle Temperatur. Die tatsächliche Temperatur an beliebigen Stellen im Chip (oder mehreren Chips in einem Modul) kann davon unter Umständen deutlich abweichen. Sie kann überdies auch nicht direkt gemessen werden. Auch die thermischen Widerstände Rth(j-c) und Zth(j-c) basieren nach IEC 60747-9, 6.3.13 auf der virtuellen Chiptemperatur. Das heißt also, wenn die im Chip auftretende Verlustleistung mit dem Rth oder Zth (bei zeitlich kurzen beziehungsweise transienten Vorgängen) multipliziert wird, ergibt sich die Tvj. Tvjmax wäre dann einfach der maximal zulässige Wert.

Leider ist das eben nicht so einfach wie die Definition dazu zeigt. Mit der Tvjmax wird die maximal überhaupt zulässige Verlustleistung für ein Bauteil im "on-state" ...

