Chemie hat in den USA Konjunktur: Durchschnittlich 2,8 % jährlich soll die Wirtschaftsleistung in den USA zwischen 2011 bis 2030 steigen, die Chemieproduktion sogar um etwa 3,3 % - also dynamischer als in anderen Industrieländern und auch stärker als in der Europäischen Union. Das stärkt den Spitzenplatz der USA als größte Volkswirtschaft der Welt.

Seit die Förderung von Schiefergas boomt, sinken die Energie- und Rohstoffkosten in den USA. Insbesondere für energieintensive Industrien wird dort die Produktion zunehmend interessanter. Dies zieht auch ausländische Investoren an.

Für die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie sind die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ein wichtiger Produktionsstandort außerhalb Deutschlands. 139 Unternehmen erwirtschafteten dort mit 71.000 Beschäftigten 61 Mrd. Euro Umsatz (2014). Nordamerika ist attraktiv für die deutsche Chemie: Ihre Auslandsinvestitionen stiegen von 28 % im Jahr 2005 auf über 41 % (2014).

Der nähere Blick auf die chemischen Industrien der USA zeigt, dass Ohio der Nr.-1-Standort für Kunststoff- und Gummiproduktion ist. Auf einer Fläche, nur so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, versammelt Ohio US-weit die meisten chemischen Betriebe: insgesamt 1.800. Ganz Deutschland, dreimal so groß wie Ohio, bringt es auf 2.000 Chemie-Unternehmen.

Chemieparks in Deutschland, Cluster in den USA

In Deutschland sind seit den 1990er Jahren Chemieparks entstanden, abgegrenzte Gelände mit Unternehmen einer oder mehrerer Branchen. Dieses Konzept wurde in Deutschland durch den Strukturwandel in der Chemieindustrie unterstützt. Der Stoffverbund ist die zentrale Idee: Unternehmen verbinden sich durch gemeinsame Wertschöpfungsketten und erzielen so bei der Verwendung von Chemikalien Synergieeffekte. Zudem teilen sie die Infrastruktur und Standortservices.

Die meisten Chemieparks wurden nicht gezielt

