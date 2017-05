Das Projektgeschäft ist so vielfältig wie die Kunden, die es gestalten. Im Bereich des Explosionsschutzes stellt dieses eine besondere Herausforderung dar, denn durch projektspezifische Auslegung und Konstruktion müssen sowohl die Kundenbedürfnisse abgedeckt, als auch die hohen Anforderungen an die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen sichergestellt werden.Die Einhaltung der gültigen Druckgeräte- (DGRL 2014/68/EU) und Atex-Richtlinie (Atex 2014/34/EU) und der damit verbundenen harmonisierten Normen stellt die Grundlage für die Konstruktion und Auslegung und den aktuellen Stand der Technik dar. Der Heizflansch GC-Flange EX und die darin verbauten GC-Tube EX erfüllen diese Anforderungen: Der Heizflansch kann durch zertifizierte Konstruktion und Fertigung individuell angepasst und im Bereich der Zonen 1 und 2 beziehungsweise für Staub in den Zonen 21 und 22 eingesetzt werden. Das Einsatzspektrum umfasst die Beheizung von Fluiden im Temperaturbereich von -20 bis 450 °C.

Anschlussbereich des Heizflansches entscheidend für den Ex-Einsatz

Entscheidend für den Explosionsschutz ist nicht das beheizte Medium, sondern immer die unmittelbare Umgebung des Anschlussbereiches des Heizflansches. Der GC-Flange EX kann bei Umgebungstemperaturen von -20 bis 60 °C eingesetzt werden. Die Zoneneinteilung und die Prozessbedingungen des Betreibers legen die Anforderungen an das Produkt fest. Das breite Einsatzspektrum für den ...

