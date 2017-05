Lieber Leser,

die Apple-Aktie hat in den letzten Tagen eine Marktkapitalisierung von 800 Mrd. US-Dollar erreicht und ist damit nicht mehr weit davon entfernt, die Billionen-Marke zu knacken. Damit scheint die Aktie ihrem Ruf, das an der Marktkapitalisierung gemessen größte Unternehmen zu sein, alle Ehre zu machen. Seit dem Beginn des Anstieges im vergangenen Jahr, hat die Aktie bis dato 65 % an Wert hinzugewonnen. Wird es da nicht langsam Zeit für eine Korrektur? Die Statistik sprich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...