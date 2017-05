Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Ein schwaches Auftaktquartal dürfte der Energiekonzern im weiteren Jahresverlauf noch ausgleichen, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Mittwoch. Auch wenn das Kurspotenzial bei der Aktie nicht mehr ganz so groß sei, rechtfertige der Abschlag zur Konkurrenz noch immer eine Kaufempfehlung. In anderen Sektorwerten wie zum Beispiel bei RWE sieht er aber mehr Chancen./tih/zb

AFA0118 2017-05-10/14:39

ISIN: DE000ENAG999