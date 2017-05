Bad Marienberg - Die Henkell & Co.-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von 691,3 Mio. Euro ab, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das organische Wachstum belief sich auf +24,5 Mio. Euro bzw. +3,6%. Das Auslandsgeschäft erzielte mit 414,1 Mio. Euro fast 60% des Umsatzes, auf das Inland entfielen 277,2 Mio. Euro. Kurs- und Sondereffekte wirkten sich mit -22,3 Mio. Euro aus - bedingt vor allem durch die Abwertung des Britischen Pfunds sowie durch den Verkauf der Spirituosenmarken in Tschechien.

