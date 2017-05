LONDON (dpa-AFX) - Für die Aktien des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück gibt es aus Sicht der US-Investmentbank Merrill Lynch derzeit nur noch wenig Luft nach oben. Alle guten Nachrichten seien bereits im Kurs eingepreist, schrieb Analystin Olivia Brindle in einer Studie vom Mittwoch. Die Expertin stufte die Aktie nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal von "Neutral" auf "Underperform" ab. Ihre Gewinnschätzungen für den Konzern behielt sie bei, ebenso das Kursziel von 105 Euro. Die Aktie des MDax-Konzerns kostete zuletzt 113,88 Euro.

Hannover Rück hatte in den ersten drei Monaten trotz Zyklon "Debbie" in Australien und anderen Katastrophen Kurs gehalten. Wegen höherer Schäden, die der Konzern begleichen musste, sank der Gewinn um etwa zwei Prozent auf rund 265 Millionen Euro. Den für 2017 geplanten dritten Milliardengewinn des Konzerns sieht Finanzchef Roland Vogel trotz einer für die Versicherer teuren Neuregelung für Unfallopfer in Großbritannien nicht in Gefahr. Die Prognose hatte der Konzern erst im Februar angehoben.

Die Stabilität des Gewinnausblicks wertete Brindle als einen großen Pluspunkt für das Unternehmen. Allerdings sei der Kurs den Fundamentaldaten inzwischen vorausgeeilt. Die Aktie sei im Schnitt um 17 Prozent teurer als die der europäischen Wettbewerber. Sie gebe daher den Papieren des französischen Konkurrenten Scor oder der Swiss Re den Vorzug, die sie mit beide mit "Buy" bewertet und die sich aus ihrer Sicht besser entwickeln dürften.

Einige wenige Minuspunkte machte die Expertin zudem in der Quartalsbilanz aus. Zwar verfüge Hannover Rück über ausreichend Puffer, um die Belastungen aus der Senkung der sogenannten Odgen-Rate für Unfallopfer in Großbritannien abzufedern. Die Rückstellungen dafür gingen aber zu Lasten der Marge, zumal im Jahresverlauf weitere Belastungen zu erwarten seien. Als weiteren negativen Faktor führte Brindle die anhaltende Schwäche des US-Mortalitätsgeschäfts an.

Gemäß der Einstufung "Underperform" schätzt Merrill Lynch die Aktie als einen der am wenigsten attraktiven Werte in dem Beobachtungsuniversum ein./she/mis/das

