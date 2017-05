FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 10. Mai 2017. Rekordlaune an den Börsen - das sorgt für Kauffreude bei Aktienfonds. Auch die zweite Reihe überzeugt.

FRANKFURT (Börse Frankfurt). Aktienfonds kommen angesichts immer neuer Allzeithochs im DAX und vielen anderen Indizes derzeit gut an. Fondshändler melden hohe Umsätze. "Anleger greifen wieder zu. Gefragt sind europäische und internationale Aktienfonds", meldet Andreas Kehnen von der Baader Bank. "Besonders vor den zwei Wahlen in Frankreich war hier richtig viel los", berichtet Frank Wöllnitz von der ICF Bank. "Alles, was mit Europa zu tun hat, wurde rege gehandelt."

Seit dem ersten Wahlgang in Frankreich am 23. April ging es immer weiter nach oben am deutschen Aktienmarkt, am gestrigen Dienstag erreichte der DAX ein neues Rekordhoch von 12.783 Punkten. Am Mittwochmorgen macht der Index eine kleine Verschnaufpause und notiert bei 12.737 Zählern. Am US-amerikanischen Aktienmarkt ist die Dynamik seit Februar dahin, allerdings liegen Dow Jones und S&P 500 immer noch nahe ihren historischen Höchstwerten.

Aktienfonds: attraktive Nebenwerte

Europäische und internationale Aktien stehen bei der Baader Bank überwiegend auf den Einkaufslisten, wie Kehnen feststellt. Am höchsten seien die Umsätze von Fonds mit internationalen Aktien. "Offensichtlich wird bewusst auf eine ganz breite Streuung gesetzt." Zugegriffen werde etwa beim Comgest Growth Greater Europe Opportunities (WKN A0YAJD), den beiden deutschen Nebenwertefonds DB Platinum IV Platow (WKN DWS030) und Lupus alpha Smaller German Champions (WKN 974564), dem Morgan Stanley Global Opportunity (WKN A1H6XK) und dem DWS Top Dividende (WKN 984811). Mit deutschen Nebenwerten lagen Anleger in diesem Jahr abermals genau richtig: So hat sich der DB Platinum allein seit Ende 2016 um 18,9 Prozent verteuert, in den vergangenen drei Jahren waren es 15,7 Prozent im Jahr.

Mr. Dax enttäuscht

Abgegeben wurden Kehnen zufolge lediglich der Amundi Absolute Volatility Euro Equities (WKN A0ML43), der Fondak von Allianz Global Investors (WN 847101), der BS Best Strategies Trend & Value von IP Concept (WKN A0MLQE) und der Dirk Müller Premium Aktien (WKN A111ZF).

Der Dirk Müller Premium, ein internationaler Aktienfonds des als "Mr. Dax" bekannten ehemaligen Börsenhändlers tritt seit Jahresanfang auf der Stelle - trotz Hausse an zahlreichen Börsen. Seit Auflegung im April 2015 hat der Fonds sogar über 10 Prozent an Wert verloren. Das liegt zum einen an teuren Absicherungsstrategien, zum anderen am bewussten Ausklammern von Banken und Energieversorgern - Branchen, die zuletzt besonders gut gelaufen sind.

"Ordentliche" Umsätze verzeichnet die Baader Bank auch in Fonds mit asiatischen Aktien, allerdings überwögen die Abflüsse: Verkauft werde etwa der Templeton Asian Growth (WKN 971661), relativ konstant gekauft würden hingegen der Comgest Growth Greater China (WKN 756455) und der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies (WKN A1JTXT). "Die Käufe sind aber eher die Ausnahme", bemerkt Kehnen. Der Comgest Growth Greater China kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von 10,9 Prozent, in den vergangenen drei Jahren hat er um jeweils 24,8 Prozent zugelegt. Für den Fidelity-Fonds sind es immerhin 9,1 Prozent seit Jahresanfang und 17,1 p.a. für die vergangenen drei Jahre.

Wöllnitz meldet außerdem hohe Umsätze mit Mischfonds. Allerdings würden beide Seiten gespielt, etwa im Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430), im Carmignac Patrimoine (WKN A0DPW0) und im M&G Optimal Income (WKN A0MND8). Eindeutig gefragt ist Kehnen zufolge der Arero Weltfonds (WKN DWS0R4).

Mit reinen Aktienfonds können die Mischfonds in diesem Jahr nicht mithalten, doch auch hier sind die Unterschiede groß: Mit 4,1 Prozent hat aktuell der Flossbach-Fonds die Nase vorn, gefolgt vom Arero mit 3,1 Prozent, dem Carmignac Patrimoine mit 2,3 Prozent und dem M&G Optimal Income mit 1,8 Prozent.

Gemischtes Bild bei Minenfonds

Die durchaus deutlichen Bewegungen im Goldpreis machten sich auch im Handel mit Minenfonds bemerkbar, wie Kehnen beobachtet hat: Er berichtet von Zu- und Abflüssen im Earth Gold Fund von Universal (WKN A0Q2SD) und Verkäufen im BGF World Mining von BlackRock (WKN 986932). Der Preis für eine Feinunze Gold war von Mitte März bis Mitte April von unter 1.200 auf knapp 1.300 US-Dollar geklettert, dann aber wieder gefallen auf aktuell nur noch 1.221 US-Dollar.

Extrem hohe Umsätze mit Immobilienfonds

Von sehr hohen Käufen und Verkäufen berichtet Wöllnitz für den Bereich der Immobilienfonds. "Das hat damit zu tun, dass Ende April die Abwicklungsfrist für den CS Euroreal (WKN 980500) und den SEB Immoinvest (WKN 980230) nach fünf Jahren abgelaufen ist", stellt der Händler fest. Das Verwaltungsmandat ging damit von der Kapitalanlagegesellschaft auf die depotführenden Banken über, für den CS Euroreal die Commerzbank, für den SEB Immoinvest die Caceis Bank. Anleger erhalten ihre Ausschüttungen und die aktuellen Berichte jetzt von diesen Banken.

Die Abwicklung wird Experten zufolge noch lange dauern. "An der Börse werden die Fonds weiter gehandelt. Am Tag der Übergabe an die depotführende Bank Ende April ist das Handelsaufkommen geradezu explodiert."

