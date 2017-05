Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-10 / 14:12 *HELLA schließt Refinanzierung der Anleihe 2014/2017 erfolgreich ab* *- Neue Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro erfolgreich platziert* *- Orderbuch mehr als achtfach überzeichnet* *- Zins-Coupon von 1,0 Prozent bei Laufzeit bis 2024 * *Lippstadt, 10. Mai 2017. *Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 1,0 Prozent pro Jahr verzinst. Die Emission stieß auf starkes Interesse von namhaften institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und erzeugte eine hohe Nachfrage, die sich in einem circa achtfach überzeichneten Orderbuch widerspiegelte. "Mit der Begebung der neuen Anleihe verbessern wir unser Fälligkeitsprofil und unsere Finanzierungskosten", sagt Bernard Schäferbarthold, Geschäftsführer für Finanzen und Controlling. "Mit einer Eigenkapitalquote von 42 Prozent und einer verfügbaren Liquidität von rund 775 Millionen Euro ist HELLA optimal aufgestellt, um weiterhin in automobile Zukunftsfelder zu investieren und unsere Position als Innovationsführer zu festigen. Gleichzeitig werden wir auch weiterhin unsere internationale Netzwerkstrategie aktiv vorantreiben." Mit der Transaktion sichert sich HELLA langfristig attraktive Konditionen an den Finanzierungsmärkten. Der Mittelzufluss aus der neuen Anleihe wird zur Refinanzierung der in 2014 begebenen Anleihe genutzt, die im September 2017 ausläuft. Die aktuelle Emission wurde von Deutsche Bank, LBBW und UniCredit begleitet. *Hinweis:* Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella-press.com [1] *HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt:* HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit derzeit rund 36.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Produkte für Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 6.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. *Weitere Informationen erhalten Sie von:* Dr. Markus Richter Unternehmenssprecher HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt Deutschland Tel.: +49 (0)2941 38-7545 Fax: +49 (0)2941 38-477545 Markus.Richter@hella.com www.hella.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HELLA KGaA Hueck & Co. Schlagwort(e): Unternehmen 2017-05-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 571873 2017-05-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9606bbded32b94a4f36896f67141c3af&application_id=571873&site_id=vwd&application_name=news

